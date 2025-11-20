Xem video:

Video được Gourav Pandit chia sẻ trên Instagram. Địa điểm chính xác không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng xảy ra ở Gujarat. Trong clip, vụ đâm xe liên hoàn xảy ra khi một chiếc xe tải phía trước bất ngờ phanh gấp, chiếc Land Rover Defender đi phía sau phải phanh dừng lại đột ngột. Điều này dẫn đến, chiếc Toyota Fortuner đi ngay phía sau không kịp ứng phó, tông vào đuôi Defender khiến mui xe hư hại, nắp ca-pô bị móp, lưới tản nhiệt và cản trước bị vỡ.

Không chỉ vậy, một chiếc Maruti Swift chạy phía sau đâm liên hoàn tiếp vào Fortuner và hậu quả là đuôi chiếc xe Fortuner này cũng bị hư hại ở cản sau.

Toyota Fortuner tông vào đuôi Land Rover Defender, kết đắng không tưởng.

Nhiều người bình luận so sánh chất lượng lắp ráp, độ bền khung vỏ của Defender và Fortuner. Khi xảy ra va chạm đâm liên hoàn, cản sau và đuôi xe Defender dường như không bị hư hại trong khi đó, chiếc Fortuner bị hư hỏng cả phần đầu và đuôi.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng tai nạn này không phản ánh chính xác về chất lượng lắp ráp của xe. Nắp ca-pô và cản của Fortuner vốn là phần vỏ ngoài của thân xe, được thiết kế để hấp thụ va chạm và bảo vệ kết cấu chính của xe, đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong.

Nguyên nhân khiến nắp ca-pô của Fortuner hư hại là do bị kẹt dưới bánh dự phòng và cửa sau khoang hành lý xe Land Rover Defender. Đồng thời, cú tông của chiếc Swift từ phía sau khiến Fortuner bị "dồn toa", làm trầm trọng thêm hư hại phía trước của chiếc xe này. Dù vậy, các hư hỏng trên chiếc xe không đáng ngại, có thể sửa chữa, khắc phục khi khung xe vẫn nguyên vẹn.

Theo Cartoq

