Theo tìm hiểu của VietNamNet, vị khách hàng đặc biệt này đến làm thủ tục mua chiếc xe Toyota Raize tại đại lý Toyota Lạng Sơn (Cụm Công nghiệp địa phương số 2 phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn) hôm 19/11. Tổng trị giá chiếc xe là 510 triệu đồng, khách thanh toán 253 triệu đồng bằng tiền lẻ.

Kể lại câu chuyện, anh Hứa Hoàng Hiệp, tư vấn bán hàng, người trực tiếp giao dịch với vị khách hàng này cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ. Lần đầu tiên, tôi và các anh em ở đại lý gặp một vị khách mua ô tô thanh toán hàng trăm triệu đồng bằng tiền lẻ với mệnh giá nhỏ như vậy”.

“Trước đó, khách đã đến xem xe, tìm hiểu và đi đến quyết định tậu chiếc Toyota Raize để phục vụ nhu cầu cá nhân. Khách chọn giờ đẹp nhận bàn giao xe là sáng ngày 20/11 và cho biết trước, sẽ thanh toán 2 lần, trong đó, thanh toán một nửa bằng tiền mặt và một nửa là chuyển khoản”, anh Hiệp thuật lại.

Anh Hứa Hoàng Hiệp bên cạnh hàng chục cọc tiền lẻ khách mang đến mua Toyota Raize. Ảnh: Toyota Lạng Sơn.

“Tôi có tư vấn là để đảm bảo giờ đẹp nhận xe thì khách nên đến trước 1 hôm, thực hiện thủ tục thanh toán tiền mặt trước, hôm sau chuyển khoản nhận xe sẽ không bị trễ giờ. Khách đồng ý và báo trước sẽ thanh toán bằng tiền lẻ”, anh Hiệp nói.

“Khi đó, tôi chỉ nghĩ chắc tiền lẻ mệnh giá cũng tầm 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Hôm nay, tôi vô cùng bất ngờ khi khách mang đến hàng chục cọc tiền lẻ mệnh giá chỉ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng để thanh toán hàng trăm triệu đồng”, anh Hiệp vui vẻ kể lại.

Nhân viên tư vấn bán hàng này miêu tả: “Người nhà phải chở thùng tiền bằng một chiếc ô tô Hyundai Tucson. Tiền được đựng trong 1 hộp các tông dài cỡ 1m, cao 50cm và rất nặng, ước chừng 50-60kg. Chúng tôi phải huy động 4 anh em ra khiêng vào”.

253 triệu đồng với hàng chục cọc tiền mệnh giá chỉ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng được khách hàng T mang đến mua xe. Ảnh: Toyota Lạng Sơn.

Theo lời anh Hứa Hoàng Hiệp, ban đầu, phòng kế toán của đại lý định trực tiếp làm thủ tục nhưng vì quá nhiều tiền lẻ nên bộ phận kế toán quyết định cùng khách, chở thùng tiền đến phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank để kiểm đếm và ghi nhận thủ tục. Ngân hàng phải sử dụng cả máy và người đếm, giao dịch mất 5 tiếng, từ 11h đến 16h mới xong.

Dự kiến sáng mai, khách sẽ hoàn tất chuyển khoản số tiền xe còn lại là 257 triệu đồng và làm thủ tục nhận xe vào lúc 8h tại đại lý Toyota Lạng Sơn. Được biết, khách hàng đặc biệt này tên T, sinh năm 1990, làm nghề kinh doanh tự do.

Mẫu xe Toyota Raize có giá từ 510 triệu đồng.

Trước đó, hôm 14/8, một trường hợp khách mua ô tô bằng tiền lẻ cũng gây sốt cộng đồng. Đó là anh Nguyễn Văn Lưu (sống ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) mang thùng xốp chứa 20 kg tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng để mua chiếc Toyota Yaris Cross tại đại lý Toyota Bắc Giang (Dĩnh Trì, Bắc Ninh,. Chiếc xe có giá 697 triệu đồng nhưng phần tiền lẻ thanh toán chỉ tổng cộng 60 triệu đồng. Đây là số tiền vợ chồng anh tích cóp từ nghề bán rau.

