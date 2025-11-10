Papaken (SN 1989) là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, sống ở Việt Nam được khoảng 3 năm.

Trên kênh YouTube cá nhân với hàng trăm ngàn lượt theo dõi, Papaken thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở một số tỉnh thành mà bản thân có dịp ghé thăm.

Trong chuyến du lịch Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ) cách đây không lâu, anh tiết lộ đã thưởng thức một số món ngon, đặc sản bản địa hấp dẫn.

Trong đó, có một món mà vị khách Nhật Bản được người theo dõi gợi ý nên trải nghiệm. Đó là bánh canh bột xắt (hay còn gọi bánh canh vịt).

Papaken ghé một quán ăn địa phương ở TP Bến Tre cũ để trải nghiệm món bánh canh bột xắt nức tiếng

Bánh canh bột xắt là đặc sản của tỉnh Bến Tre cũ, được làm từ nguyên liệu chính là bột gạo.

Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì khi chế biến, bột bánh canh được cán mỏng và xắt thành từng sợi nhỏ sao cho vừa ăn, sau đó cho vào nồi nước sôi luộc chín.

Điểm khác biệt của bánh canh bột xắt Bến Tre chính là nước dùng sền sệt chứ không loãng như bánh canh bột lọc và có màu trắng đục từ bột gạo tiết ra.

Nước dùng của món này được nấu từ thịt vịt xiêm. Loại vịt này thịt mềm, da giòn căng, ít mỡ và mùi không bị hôi.

Trước khi nấu, thịt vịt sẽ được ướp gia vị như hành, tiêu, muối, chờ ngấm đều thì đem xào săn rồi mới cho vào nồi nấu nước dùng.

Bánh canh bột xắt là món đặc sản dân dã được người Bến Tre yêu thích. Ảnh: Bánh canh bột xắt cô 9

Tùy theo khẩu vị và cách chế biến của từng quán, người ta có thể cho thêm nước cốt dừa vào bột và nước dùng hoặc chế biến cả nội tạng vịt ăn kèm.

Đặc biệt là phần huyết vịt được nấu cùng gạo nếp dẻo, tạo thành món huyết nếp đặc trưng, giúp món bánh canh ngon và lạ miệng hơn.

Điều thú vị nữa là, món bánh canh bột xắt không ăn cùng nước mắm pha chanh tỏi ớt mà chấm với nước mắm gừng chua cay.

Tại quán, Papaken gọi một suất bánh canh bột xắt và khá ngạc nhiên trước hình thức lạ mắt của món ăn.

“Nhìn bề ngoài trông gần giống cháo, kiểu như cháo lòng vậy”, anh nói.

Tô bánh canh đầy đặn nguyên liệu mà vị khách Nhật Bản thưởng thức

Khi nếm thử nước dùng, vị khách Nhật Bản thốt lên “ngon quá”. Anh miêu tả nước dùng có màu đục, hơi sền sệt và cảm thấy khác lạ vì lần đầu nếm thử một món ăn mà có thịt vịt trong nước dùng.

Bột xắt cũng là nguyên liệu gây ấn tượng, khiến Papaken vừa thưởng thức vừa gật gù thể hiện sự hài lòng.

Anh cho hay, miếng bột xắt được làm từ bột gạo nên khi ăn có cảm giác dẻo, mềm hơn, “cứ như là mochi (một loại bánh của Nhật Bản) vậy”.

YouTuber người Nhật cũng thấy bột xắt khá giống mì udon.

“Bánh canh ở đây hơi khác so với loại bánh canh mình đã ăn ở TPHCM.

Thịt vịt và các phần nội tạng cũng được chế biến khéo léo, ăn rất ngon”, Papaken nêu cảm nhận.

Papaken thưởng thức món bánh canh bột xắt, liên tục khen ngon

Vị khách này cũng đánh giá món bánh canh bột xắt có hương vị nhẹ nhàng, không có cảm giác sử dụng nhiều gia vị.

Nước dùng có mùi đặc trưng của thịt vịt, hòa quyện vị mặn của muối và nước mắm.

“Vị không phức tạp cho lắm. Món này chắc thích hợp để ăn sáng”, anh nói thêm.

Được biết, trong thời gian khám phá Bến Tre, ngoài món bánh canh bột xắt, Papaken còn trải nghiệm một số loại trái cây lạ như quả điều, quả mây và nếm thử món ăn đường phố như chuối đập, bì bún.

Trong đó, anh thấy quả điều có vị chua khá ngon và món bì bún thoạt nhìn khá giống bún thịt nướng ở TPHCM nhưng dễ ăn hơn, hương vị hấp dẫn.

Thậm chí, trong video chia sẻ về chuyến du lịch tại đây, du khách Nhật còn hài hước viết “ăn những món đặc sản của Bến Tre, cả tâm hồn và dạ dày đều thỏa mãn”.

Ảnh: Papaken family – Cuộc sống ở Việt Nam