Papaken (SN 1989) là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, sống ở Hà Nội được khoảng 3 năm.

Trên kênh YouTube cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, Papaken thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở một số tỉnh thành của Việt Nam mà anh có dịp ghé thăm.

Gần đây, trong video chia sẻ về chuyến du lịch tới xã Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) cùng 2 con, Papaken giới thiệu một số món ăn địa phương mà bản thân có cơ hội thưởng thức như bánh xèo, bún tôm, bún rạm…

Trong đó, có 1 món mà anh lần đầu nếm thử nhưng rất ấn tượng, liên tục khen ngon. Đó là gỏi cá mai.

Papaken dẫn 2 con đi thưởng thức món gỏi cá mai nổi tiếng ở Quy Nhơn

Papaken cho biết, khi tìm kiếm địa chỉ các quán ăn ngon ở Quy Nhơn, anh thấy nhiều gợi ý giới thiệu món gỏi cá. Thậm chí, khi xem hình ảnh về món này trên instagram, anh thấy khá ngon nên quyết định đưa 2 con đi ăn.

Địa điểm mà họ ghé thăm là quán gỏi cá có tiếng nằm nép mình trong con hẻm nhỏ ở đường Trần Hưng Đạo.

Quán mở cửa được khoảng 40 năm, trở thành địa chỉ ăn uống yêu thích của người bản địa lẫn du khách. Quán chỉ bán 2 món là bò nướng và gỏi cá nhưng lúc nào cũng tấp nập khách vào ra.

Tại đây, 3 bố con Papaken gọi 1 suất bò nướng 120.000 đồng và 1 suất gỏi cá 110.000 đồng.

Món gỏi cá mai và bò nướng hấp dẫn, ăn kèm nước chấm đặc trưng và các loại rau sống, rau thơm

Khi đồ ăn được bưng lên, vị khách Nhật thấy món gỏi cá có hình thức khá hấp dẫn, phục vụ kèm rau sống, rau thơm, bánh tráng nướng (bánh đa) và 2 loại nước chấm, gồm nước tương đậu với xì dầu tỏi ớt.

Tuy nhiên, Papaken thừa nhận có chút lo lắng vì đây là món chế biến từ cá tươi sống, không trải qua công đoạn làm chín bằng nhiệt như các món thông thường.

Song, vốn có kinh nghiệm thưởng thức nhiều món ăn lạ miệng ở Việt Nam nên anh mạnh dạn vắt thêm chanh để làm tái phần thịt cá.

“Đây cũng là lần đầu tiên bố ăn gỏi cá nên không biết vị như thế nào. Không biết có ngon không?”, Papaken nói với 2 con.

Để thưởng thức món ăn, anh hướng dẫn 2 con làm mềm bánh tráng bằng cách nhúng qua nước. Sau đó, cuốn bánh tráng với gỏi cá và các loại rau thơm, thêm bánh đa giòn giòn rồi chấm nước chấm.

Nếm thử miếng gỏi cá đầu tiên, YouTuber người Nhật khen “ngon quá”. Anh nhận xét, thịt cá trắng nên vị khá nhạt.

Tuy nhiên, cá được chế biến tươi nên hoàn toàn không có mùi tanh và khi kết hợp nước chấm sẽ có vị đậm đà hơn.

Vị khách Nhật thừa nhận ban đầu có chút lo lắng nhưng sau khi thưởng thức lại thấy gỏi cá mai rất ngon

Vị khách cũng nói thêm, món gỏi thực sự tươi ngon, hòa quyện vị chua của xoài, nước cốt chanh với vị thanh mát của cá.

Kai - con trai của Papaken cùng nhận định, nói món gỏi cá “có cảm giác giòn sần sật".

“Món gỏi này chấm với nước tương đậu ngon hơn xì dầu. Đặc biệt, khi cuốn cho nhiều thịt cá vào càng ngon”, anh nêu cảm nhận riêng.

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ ở Quy Nhơn, gỏi cá mai còn là món ăn phổ biến ở một số vùng biển Việt. Ngon nhất là ở các địa phương thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ như như Khánh Hòa, Bình Thuận (nay là Lâm Đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM), Kiên Giang, Cà Mau…

Món gỏi này được chế biến từ cá mai - loại cá có hình dáng giống cá cơm, nhỏ bằng khoảng 1-2 đầu ngón tay, thân trong suốt và có lớp vảy màu bạc.

Thịt cá mai có độ dai, giòn, ngọt và không có máu nên không tanh, thích hợp để chế biến các món gỏi.

Gỏi cá mai chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không làm chín bằng nhiệt nhưng được thực khách ưa chuộng vì có độ thanh mát, tươi ngon. Ảnh: Gỏi cá Thanh Kiều

Anh Minh Hải – 1 đầu bếp lâu năm ở Quy Nhơn cho biết, cá mai dùng làm gỏi phải là loại tươi rói, mới được đánh bắt về và có kích thước đồng đều.

Sau đó, cá được đánh vảy, rửa sạch rồi đem lọc thịt, rút xương. Công đoạn này đòi hỏi đầu bếp phải khéo tay, thao tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để không làm nát thịt cá, đảm bảo chất lượng cho món ăn.

Anh Hải cho hay, cá mai lọc thịt xong có thể bóp qua với nước cốt chanh hoặc giấm để làm chín tái, sau đó vắt, chờ ráo rồi trộn thêm vài nguyên liệu như tỏi, ớt, sả… và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Ở một số nơi, người ta cũng trộn gỏi cá trực tiếp rồi để riêng chanh, khách tùy ý vắt thêm hoặc không trước khi thưởng thức.

Điểm nhấn làm cho món gỏi cá mai thêm hấp dẫn là phần nước chấm. Ngoài xì dầu tỏi ớt, các quán địa phương còn phục vụ nước chấm làm từ tương đậu, được pha chế khéo léo nên có màu vàng cam, đạt độ sánh quyện, hài hòa đủ vị mặn ngọt chua cay.

Tùy sở thích, thực khách có thể thưởng thức gỏi cá mai theo 2 cách. Một là dùng bánh tráng nướng xúc miếng gỏi cá rồi chấm nước chấm và thưởng thức.

Hai là, cuốn gỏi cá cùng bánh tráng bẻ vụn, thêm rau sống, rau thơm rồi chấm.

Món ăn này được nhận xét là có độ thanh mát. Thịt cá mai tươi dai, giòn, ngọt dịu tự nhiên kết hợp nước chấm sền sệt dậy mùi thơm đặc trưng, khiến thực khách ăn xong nhớ mãi.

Ảnh: Papaken - family Cuộc sống ở Việt Nam