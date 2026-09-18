Người đàn ông Nhật gắn bó 3 năm với Hà Nội

Anh Hitoshi Mission (sinh năm 1989, quê Kyoto, Nhật Bản), từng sống và làm việc tại Tokyo, sau đó chuyển đến Hà Nội vào tháng 10/2023 theo phân công của công ty.

Do đặc thù công việc, Hitoshi từng đến hơn 140 gia đình Việt Nam. Điều khiến anh nhớ nhất chính là cách mình được tiếp đón. "Ở gia đình nào, tôi cũng được chào đón nồng nhiệt. Mọi người thậm chí còn nấu cơm mời tôi ăn cùng", anh kể.

Không chỉ những bữa cơm gia đình, Hitoshi còn nhớ như in những sự giúp đỡ của người dân Việt Nam dành cho anh trong những ngày "chân ướt chân ráo" tới đây.

Có lần xe anh gặp sự cố giữa trời mưa, một người đi đường đã dừng lại giúp đỡ, dù chẳng hề quen biết. Ở nơi Hitoshi sống, một bác bảo vệ lớn tuổi kiên nhẫn chỉ cho anh cách đi chợ, mua gạo ngon... Những việc tưởng như bình thường ấy khiến anh ấn tượng về sự cởi mở, nhiệt tình của người Việt và dần cảm thấy gần gũi hơn với nơi mình đang sống.

Sau đó, công ty quyết định rút hoạt động khỏi thị trường Việt Nam, Hitoshi đứng trước lựa chọn trở về Nhật Bản hay tiếp tục ở lại Hà Nội.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra mình bị thu hút bởi sự nồng hậu của những con người Việt Nam và văn hóa của quốc gia này. Tôi lựa chọn ở lại đây, tiếp tục làm việc và khám phá những điều mới mẻ", anh Hitoshi cho biết.

Ngoài công việc chính - tư vấn chiến lược kinh doanh, tiếp thị cho doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam, khoảng 1 năm nay, anh Hitoshi còn tự quay video trải nghiệm ẩm thực đường phố Hà Nội để chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người dân Việt Nam. Điều đó thôi thúc tôi phải giới thiệu Việt Nam tới nhiều người hơn. Tôi chọn cách chia sẻ về sự hấp dẫn và phong phú của ẩm thực", anh nói.

Anh Hitoshi Mission có 3 năm gắn bó với Hà Nội

Hà Nội là "thiên đường ẩm thực", món xôi 15.000 cũng rất ngon

Sau 3 năm sống và làm việc ở Hà Nội, đối với anh Hitoshi Mission, nơi đây thực sự là "thiên đường ẩm thực đường phố". Ở bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể vô tình tìm thấy những quán ăn ngon, hấp dẫn.

Trong số nhiều món ăn từng thử, xôi xéo là món để lại cho Hitoshi ấn tượng đặc biệt nhất. Những ngày đi làm, một người bạn Việt Nam thường mua cho anh phần xôi xéo có giá khoảng 15.000 đồng. Món ăn là sự kết hợp của hạt xôi vàng óng, dẻo quánh, phủ đậu xanh mềm mịn, hành phi giòn tan, thơm lừng.

"Món ăn không cầu kỳ nhưng khiến những buổi sáng vội vã trước giờ làm của tôi và đồng nghiệp trở nên gần gũi, thân thiết hơn", Hitoshi kể.

Cũng theo anh, ở Nhật Bản, gạo nếp thường gắn với những món như bánh mochi nhưng không được sử dụng phổ biến như ở Việt Nam. "Chỉ khi tới Việt Nam tôi mới biết hóa ra gạo nếp và xôi ngon đến thế", anh tấm tắc khen ngợi.

Người đàn ông Nhật cảm thấy khó khăn khi chọn ra món ăn ngon nhất ở Hà Nội bởi ẩm thực nơi đây quá phong phú. Có món mà ban đầu, Hitoshi tưởng bản thân không thích nhưng sau đó lại muốn ăn đi ăn lại. Bún riêu là một ví dụ.

"Trước đây, tôi không thích cà chua nấu chín. Thế nhưng sau một lần thử bún riêu tại quán ăn ở Hà Nội, suy nghĩ ấy thay đổi hoàn toàn", anh nói. Bát bún riêu với nước dùng đỏ màu cà chua, riêu cua thơm béo, sợi bún mềm cùng rau sống tươi rói và các loại gia vị tạo nên nhiều lớp hương vị. Anh bất ngờ trước vị chua thanh và độ đậm đà của nước dùng.

Từ bún riêu, Hitoshi bắt đầu tìm hiểu thêm nhiều loại bún khác như bún mọc, bún ngan, bún vịt, bún cá..., thậm chí cả bún ốc nguội.

Theo anh Hitoshi Mission, ở Hà Nội, cứ ra đường là thấy quán ăn ngon

Bún ốc nguội từng được nhà văn Vũ Bằng viết trong tác phẩm "Miếng ngon Hà Nội" rằng: "Đó là thứ quà đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội". Một tô bún ốc nguội sẽ có một đĩa bún, rau thơm cùng bát nước ốc giấm bỗng thanh thanh, bên trong có ốc luộc to và ốc luộc nhỏ. Vị ngon của bát bún ốc nguội đến từ vị giòn ngọt của ốc tươi, vị chua nhẹ từ giấm bỗng, pha cùng chút ớt chưng cay nồng.

Tuy là món ăn tồn tại ở Hà Nội từ lâu nhưng không phải chỉ du khách quốc tế mà nhiều khách Việt cũng khó làm quen với bún ốc nguội.

Trong một ngày nắng nóng, Hitoshi tình cờ ghé một quán nhỏ trên phố Bùi Thị Xuân và thử bún ốc nguội. Đây cũng là lần đầu tiên Hitoshi thấy một món bún được phục vụ theo cách như vậy, với bún lá, ốc và nước dùng riêng. Anh lập tức ấn tượng với độ dai của bún lá, vị tinh tế của nước dùng và những con ốc to, giòn sần sật. Hitoshi cho biết ở Nhật Bản không có món ăn nào tương tự.

"Tôi chẳng đói mà đã ăn sạch bát bún", anh nhớ lại.

Sau một số video chia sẻ về ẩm thực Hà Nội, Hitoshi được nhiều người xem giới thiệu cho những quán nổi tiếng, đông khách địa phương trong thành phố. Ngày rảnh rỗi, vị khách Nhật lại rong ruổi tìm đến để thưởng thức phở trộn, cháo cá, cháo lòng...

Ngoài ăn uống, Hitoshi cũng dành thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa Hà Nội. Anh từng hơn 10 lần xem múa rối nước, ghé các di tích thuộc Thăng Long Tứ Trấn, Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Ảnh, video: NVCC