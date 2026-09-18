3 thị trường hút khách Việt nhất

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel, cho biết sức hút lớn nhất của du lịch mùa thu nằm ở sự kết hợp giữa cảnh quan đẹp, thời tiết dễ chịu và trải nghiệm mang tính mùa vụ rất rõ. Khách Việt hiện nay có xu hướng chủ động sắp xếp thời gian du lịch, không chờ đợi kỳ nghỉ lễ và tìm kiếm trải nghiệm sâu hơn thay vì chỉ tham quan các điểm nổi tiếng.

Tại Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông cho hay, lượng khách đặt tour mùa thu năm nay tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình có lịch trình từ 4-6 ngày, kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tour bán ra.

Theo bà Thu, du khách không chỉ đi để tham quan mà còn quan tâm đến nhịp độ hành trình, tính cá nhân hóa và những trải nghiệm mang lại cảm xúc. Thời tiết se lạnh, cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực theo mùa là những yếu tố góp phần thúc đẩy nhu cầu.

Theo các doanh nghiệp, 3 thị trường hút khách Việt nhất trong mùa thu vẫn là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Hoàng Việt Travel ghi nhận sức hút nổi bật của Hàn Quốc trong mùa thu năm nay. Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, cho biết lượng khách đặt tour Hàn Quốc tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Từ tháng 9 - 11, doanh nghiệp đã gần kín nhiều đoàn đi Hàn Quốc và có lịch khởi hành hằng ngày.

Ở Tràng An Travel, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực trong mùa thu năm nay. Các tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải giữ sức hút nhờ hành trình dễ tiếp cận, nhiều điểm tham quan nổi tiếng và phù hợp với nhiều nhóm khách. Những điểm đến thiên nhiên như Cửu Trại Câu cũng được quan tâm nhờ cảnh sắc lá vàng, lá đỏ.

Ở Vietluxtour, các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm tới hơn 65% tổng lượng khách xuất ngoại ngắm thu. Trong khi đó, các tuyến du lịch Australia hay châu Âu như Pháp - Thụy Sĩ - Italia thu hút nhóm khách có khả năng chi trả cao.

Những hành trình ngắm mùa lá vàng, lá đỏ hấp dẫn du khách Việt. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang

Khách không chỉ chọn tour giá rẻ

Chi phí vẫn là một trong những yếu tố quan trọng khi khách Việt lựa chọn tour mùa thu. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, khách hàng hiện không chỉ tìm kiếm mức giá thấp nhất mà còn quan tâm đến chất lượng dịch vụ, đường bay, khách sạn và những trải nghiệm được bao gồm trong chương trình.

Tại Hoàng Việt Travel, tour Seoul Mono (khám phá Seoul và các điểm lân cận) năm 2026 có giá từ 11 - 21 triệu đồng/khách, tùy chương trình. Năm 2025, mức giá sản phẩm này dao động từ 13 - 20 triệu đồng. Doanh nghiệp cho biết sự thay đổi đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc các hãng hàng không mới khai thác tuyến bay đến Seoul đưa ra mức giá cạnh tranh.

Với thị trường Nhật Bản, Hoàng Việt Travel giới thiệu tour Tokyo Mono từ 25 triệu đồng/khách. Đây là sản phẩm mới so với năm trước, được thiết kế theo hướng tập trung vào một điểm đến, phù hợp với khách muốn kiểm soát thời gian và ngân sách. Các tour giá cao, có dịch vụ khách sạn 5 sao, hạn chế mua sắm và bổ sung trải nghiệm đặc biệt được doanh nghiệp nhận định chiếm khoảng 20% tỷ lệ khách.

Vietluxtour cho biết giá tour mùa thu phổ biến của đơn vị này khoảng 15 - 25 triệu đồng/khách đối với các tuyến châu Á và 45 - 70 triệu đồng với một số hành trình châu Âu, Nhật Bản, Australia. So với năm trước, giá tour có sự điều chỉnh, tăng khoảng 5% do tác động từ giá vé máy bay và chi phí dịch vụ quốc tế.

"Khảo sát từ hệ thống Vietluxtour cho thấy khách Việt hiện nay sẵn sàng chi trả cao hơn cho những chương trình có điểm nhấn đặc sắc, dịch vụ chuẩn quốc tế (khách sạn 4-5 sao trung tâm, thực đơn địa phương chọn lọc), thay vì chỉ tìm kiếm tour giá rẻ đơn thuần", bà Bảo Thu cho biết.

Để đón đầu nhu cầu khách hàng, các doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm. Vietluxtour phát triển bộ sưu tập "Rực rỡ sắc thu", giảm thời gian di chuyển đường bộ trên một số tuyến Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tăng thời gian tự do tản bộ, ngắm cảnh và thưởng thức văn hóa địa phương.

Các hoạt động như trà đạo, thưởng thức ẩm thực mùa thu và trải nghiệm văn hóa thủ công được lồng ghép vào chương trình, thay vì chỉ tập trung tham quan nhiều điểm trong ngày. Doanh nghiệp cũng chú trọng yếu tố thân thiện với môi trường và tôn trọng văn hóa bản địa.

Tràng An Travel bổ sung các sản phẩm Đằng Xung mùa lá vàng, Đài Loan (Trung Quốc) và Sri Lanka vào danh mục tour mùa thu. Theo ông Cường, việc mở rộng tuyến điểm đi kèm lựa chọn thời điểm khởi hành phù hợp với đặc trưng từng nơi, giúp khách có thêm lựa chọn bên cạnh các thị trường chủ lực.

Trước nhu cầu mới của du khách, các doanh nghiệp vào cuộc đua nâng cao tính cá nhân hóa, chất lượng trải nghiệm tương xứng ngân sách.