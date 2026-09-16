Nhà hàng Việt 2 lần được Michelin khen ngợi

Nhà hàng chuyên món Việt Nam, tên "Ngon" đã có tiếng nhiều năm nay ở Dallas, Mỹ và 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng Michelin Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá phải chăng) vào năm 2024 và 2025.

Tới tháng 8/2026, Ngon chính thức khai trương thêm chi nhánh ở khu East Village, Manhattan, thu hút sự chú ý của thực khách sành ăn.

Chủ nhà hàng là chị Carol Nguyễn, người phụ nữ luôn mang trong mình ký ức về những bữa cơm gia đình Hà Nội. Đối với chị, mỗi món ăn của bà, của mẹ không chỉ nuôi con cái lớn lên mà còn là cách lưu giữ, chia sẻ tình yêu thương, truyền nguồn cảm hứng qua các thế hệ.

Chị Carol Nguyễn - chủ nhà hàng

Chị mở nhà hàng đầu tiên tại Dallas để tri ân mẹ - người khơi nguồn cảm hứng ẩm thực cho chị.

Từ những món ăn Hà Nội cùng hương vị hàng quán đường phố gắn với tuổi thơ, chị Carol xây dựng thực đơn của Ngon tại Dallas. Quán phục vụ những món đặc trưng Hà Nội như phở, bún chả, bánh cuốn và có cả bún bò Huế.

Món phở Hà Nội có nước dùng trong, thơm, mang nét đặc trưng của phở miền Bắc. Sự hấp dẫn của bún chả đến từ những miếng chả viên, thịt ba chỉ nướng sém, thơm phức, ăn kèm rau thơm và nước chấm. Quán còn có món chả thịt bọc lá xương sông - không dễ kiếm ở Mỹ, với hương thơm cực kỳ thu hút.

Món bún chả hấp dẫn

Trong khi đó, bún bò Huế là món đặc trưng miền Trung với nước dùng đậm đà, cay và nhiều tầng hương vị, ăn cùng thịt bò, thịt lợn, sợi bún to và rau thơm. Quán cũng có các món cuốn tươi ngon, gỏi đu đủ xanh...

Michelin Guide dành lời khen ngợi cho không gian thân thiện của nhà hàng với những chi tiết gỗ mộc mạc, gợi nhớ truyền thống Việt Nam.

"Những đĩa ăn đầy đặn như gỏi đu đủ xanh kết hợp rau thơm và thịt bò khô tự làm, hay những tô bún đậm đà với thịt nướng than và chả giò giòn rụm, làm nổi bật cách chế biến chú trọng sự tươi ngon và cân bằng của nhà hàng. Các phần ăn đều khá lớn, hương vị tươi sáng, hài hòa, trong khi chất lượng chế biến được duy trì ổn định, mang đến những món ăn ngon miệng và được chuẩn bị chỉn chu", cẩm nang này khen ngợi.

Những món ăn Việt Nam hấp dẫn của nhà hàng được khen ngợi trên truyền thông

Mở thêm chi nhánh ở New York

Năm 2026, khi con gái chuyển đến New York sinh sống và cảm thấy nhớ hương vị món ăn mẹ nấu, chị Carol Nguyễn quyết định mở một nhà hàng tại thành phố đông đúc, sôi động này. Đây cũng là cột mốc đánh dấu 25 năm đặt chân đến Mỹ của chị Carol.

Cơ sở mới nằm ở góc giao giữa Đại lộ 2 và phố số 5, trong một không gian rộng hai tầng. Những giàn hoa giấy bao quanh và hiện diện khắp nội thất nhà hàng, gợi nhớ đến những khóm hoa giấy thường xuất hiện bên ban công, cổng nhà ở Hà Nội.

Không gian quán tại New York

Phía trong, những bức tường được vẽ hình ảnh người bán hàng rong, những nguyên liệu đặc trưng ẩm thực Việt Nam… Nhiều bức tranh trang trí được cẩn thận lựa chọn và vận chuyển từ Việt Nam qua Mỹ.

Thực đơn tại New York nhìn chung tương tự cơ sở Dallas. Tuy nhiên, chị Carol Nguyễn đã bổ sung bún riêu - món bún thơm ngon có nước dùng từ cua và cà chua. Nhà hàng cũng phục vụ nước me đá kết hợp mứt dứa và đậu phộng rang, cùng các món tráng miệng tự làm hay "bộ sưu tập cà phê" với cà phê đen, cà phê kem muối, cà phê trứng.

Theo đánh giá của Business Traveller, các món ăn đều được trình bày đẹp mắt, hương vị tươi ngon, hài hòa.

"Nhân viên phục vụ giải thích từng món ăn, cũng như hướng dẫn khách cách thưởng thức để cảm nhận đầy đủ hương vị và kết cấu. Cuối bữa, chúng tôi đã đóng gói phần đồ ăn còn lại mang về vì không muốn lãng phí những món ăn rất ngon này", phóng viên của Business Traveller viết.

Chị Carol Nguyễn cho biết, việc xin giấy phép và vận hành nhà hàng tại New York khác biệt và khó khăn hơn Dallas nhiều.

"New York là một thành phố cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng cộng đồng người Việt ở đây đang phát triển, ngày càng có nhiều nhà hàng Việt Nam mở cửa. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy tự hào khi mình đang trở thành một phần của sự phát triển đó", chị nói trên Nation’s Restaurant News.

Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, nhà hàng nhận được phản hồi nồng nhiệt và tích cực từ người dân New York.

Ảnh: Ngon Vietnamese Kitchen