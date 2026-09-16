Miến lươn Đông Thịnh, phố Hàng Điếu Quán miến lươn Đông Thịnh đã mở hơn 40 năm, thường xuyên đông đúc thực khách. Từ năm 2024, sau khi được Michelin trao giải Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá phải chăng), lượng khách quốc tế tìm tới tăng nhiều hơn. Thực đơn của quán đa dạng với các món được chế biến từ lươn như miến lươn trộn, miến lươn nước, miến lươn xào, súp lươn, cháo lươn, chả lươn. Trong đó, 2 món miến lươn trộn và miến lươn nước được nhiều thực khách yêu thích nhất. Với món trộn, miến được trụng vừa chín tới, còn giữ được độ dai, giòn. Mỗi bát miến sẽ có thịt lươn chiên giòn rụm, rưới nước tương, ăn kèm dưa chuột, giá, tía tô, húng, bạc hà… rắc thêm lạc rang, hành phi thơm. Miến lươn trộn sẽ được ăn cùng bát nước dùng đậm đà, thêm rau răm, hành lá. Miến lươn Đông Thịnh nổi tiếng đông khách tại Hà Nội Miến lươn nước - món ăn được ưa chuộng trong những ngày thời tiết mát mẻ, se lạnh, có thành phần nguyên liệu tương tự miến lươn trộn nhưng được chan nước dùng nóng hổi, đậm đà. Quán nhận được 4,1/5 sao từ hơn 1.300 đánh giá trên Google Maps. Miến trộn có giá 60.000 đồng, miến nước 50.000 đồng

Miến lươn Chân Cầm Quán miến này nằm ngay ngã tư Chân Cầm – Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm - gần phở 10 Lý Quốc Sư. Địa điểm này cũng được Michelin Guide lựa chọn và giới thiệu trong danh sách Bib Gourmand - quán ăn ngon với giá cả phải chăng. Quán thuê 2 mặt bằng nằm đối diện để đủ phục vụ thực khách. Thực đơn của quán có miến lươn nước, miến xào, miến trộn, nem lươn, chả lươn, lươn om chuối đậu, súp lươn, cháo lươn. Đặc trưng tại đây, lươn chiên thành phẩm giòn, không khô cứng, không cháy khét, không thấm dầu. Khách ăn tới cuối bát, lươn vẫn giữ được độ giòn. Miến lươn trộn và nộm lươn tại quán được khách ưa thích Mỗi bát miến trộn sẽ có miến và giá đỗ chần sơ, dưa chuột đã trộn giấm - gia vị, cà rốt bào sợi, rau răm, rau mùi, lươn chiên giòn hoặc lươn mềm tùy ý thích của khách. Không thể thiếu trong bát là phần nước trộn được pha từ nước tương, nêm nếm gia vị đủ chua, mặn, ngọt, cay nhẹ. Với nộm lươn, bà Lan kết hợp từ các thành phần như giá đỗ, hoa chuối thái nhỏ, dưa chuột, cà rốt, hành khô, rau thơm, thêm lươn chiên giòn và trộn cùng nước chấm chua ngọt. Món ăn này thanh mát, bùi bùi, giòn giòn, được ưa thích trong ngày hè. Các món có giá từ 45.000 đến 70.000 đồng.

Bún cá, miến trộn Sâm cây si, ngõ Trung Yên Quán bún cá Sâm cây si nằm cạnh một bức tường cũ, ở góc cua của ngõ Trung Yên. Bún cá Sâm cây si dùng cá rô phi. Nước dùng có vị chua thanh được ninh từ xương cá, nấu chung với hỗn hợp dứa, cà chua. Để chiều lòng thực khách quán còn có thêm các món như miến cá trộn. Miến cá có hương vị khá độc đáo, kết hợp với cá chiên vàng giòn, rau ăn kèm theo mùa như cải xanh, rau cần và giá đỗ. Chả cá ở đây vàng ươm, giòn giòn kể cả khi để lâu trong tô bún. Thực khách có thể gọi thêm món cá cuốn thịt đặc trưng của quán. Phần vỏ ngoài là thịt cá rô mềm, cuốn bên trong thịt băm và mộc nhĩ, được phủ bột chiên giòn. Thịt cá ngọt, mùi vị rất riêng, thơm thơm, đậm đà và lạ miệng. Các món có giá từ 60.000 đồng/bát, cá cuộn thịt giá 35.000 đồng/2 cuộn.

Bún, miến ngan Nhàn, ngõ Trung Yên Tuy chủ quán từng nhiều lần dính lùm xùm chửi mắng khách nhưng bún, miến ngan Nhàn là quán ăn thu hút rất đông thực khách tại khu vực ngõ Trung Yên, phường Hoàn Kiếm. Giờ cao điểm ăn trưa, không hiếm gặp cảnh khách xếp hàng chờ gọi món trước quầy chế biến của chủ quán. Nước dùng ninh bằng xương ngan và nấm khô dậy hương vị đậm đà. Miếng ngan béo, mềm, ngọt thịt. Măng ăn kèm cũng là măng khô ninh kỹ, thêm mọc thịt tươi dai giòn. Ngoài ra, tùy vào sở thích thực khách có thể gọi thêm quẩy nóng để ăn kèm. Món ăn của quán có mức giá phổ biến từ 50.000 đồng

Miến trộn mực, ngõ Trung Yên Đây là quán ăn nổi tiếng nằm ở đầu ngõ Trung Yên, cách miến ngan Nhàn không xa. Món ăn này là sự kết hợp của miến và mực khô, tạo nên hương vị khác biệt. Mực khô được ngâm mềm, xé sợi rồi đem chiên giòn. Khi ăn, miếng mực giòn, dậy mùi thơm đặc trưng. Ngoài mực, bát miến đầy đủ có giá 55.000 đồng, gồm nhiều nguyên liệu đi kèm như trứng, chả cá, giò thái sợi, rau sống, giá đỗ, lạc rang… Tất cả được trộn đều với miến dong chần vừa chín tới, thấm đẫm phần nước trộn đậm đà. Suất ăn của quán được đánh giá đầy đặn, hương vị đậm đà, thơm ngon, chủ quán thân thiện. Tuy nhiên, cùng với bún, miến ngan Nhàn, quán ăn này bất tiện về việc để xe.

Bún, miến ngan Thuỷ, Hàng Lược Ngan Thuỷ là một trong những địa chỉ nổi tiếng tại Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung về món ngan cháy tỏi. Những ngày thời tiết se lạnh, thực khách tới đây cũng thường gọi thêm miến ngan nước hoặc miến ngan trộn để ăn cùng ngan cháy tỏi, ngan luộc. Ngan luộc của quán mềm, ngọt, không bị khô cứng, không quá dai. Ngan cháy tỏi vàng ruộm bên ngoài, thịt bên trong mềm ngọt, đậm đà, thơm phức mùi tỏi. Miến chỉ cần chần chín tới, thêm xì dầu hay nước chấm đơn giản, ăn cùng thịt ngan là đủ hấp dẫn.