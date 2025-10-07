Wander - du khách đến từ Malaysia từng nhiều lần du lịch Hà Nội. Chuyến đi gần đây, anh dành thời gian trải nghiệm các món yêu thích, trong đó có phở gà.

Anh cho rằng, phở gà ngon không kém phở bò và thích hợp nhất là thưởng thức vào bữa sáng.

Để có cảm nhận trọn vẹn với mong muốn tìm được món hợp khẩu vị nhất, Wander quyết định thử phở gà ở 2 quán khác nhau.

Đây đều là những địa chỉ ăn uống được anh ghé thăm một cách ngẫu nhiên, có vị trí thuận tiện với tuyến đường, lộ trình mà bản thân dự tính khám phá trong thành phố.

Vị khách nước ngoài tới Hà Nội và dành thời gian trải nghiệm các món ăn bản địa thơm ngon, trong đó có phở gà

Địa điểm đầu tiên anh ghé thăm là quán phở gà nằm trên phố Bảo Khánh. Đây cũng là địa chỉ ăn uống quen thuộc của nhiều người địa phương.

Tại đây, nam du khách gọi 1 suất phở gà đùi có giá 150.000 đồng.

Khi món ăn được bưng lên, anh nhận xét tô phở được bày biện đơn giản nhưng trông khá hấp dẫn.

Cận cảnh bát phở gà đùi giá 150.000 đồng

Anh nếm thử những miếng phở đầu tiên và thốt lên với vẻ mặt khá ngạc nhiên, gật gù khen nước dùng ngon tuyệt, có vị béo ngậy và ngọt thanh tự nhiên từ thịt gà tươi, bánh phở mỏng, mướt. Thịt gà mềm mọng, màu phớt hồng với lớp da vàng giòn.

“Đây thực sự là một bát phở ngon. Thịt gà đùi có độ dai, săn chắc và dậy mùi thơm đặc trưng.

Tuy nhiên, phần ăn có vẻ hơi ít so với mức giá. Có thể do quán nằm ở vị trí trung tâm, gần hồ Hoàn Kiếm nên giá thành cao hơn”, Wander chia sẻ.

Wander thưởng thức món phở gà đùi giá 60.000 đồng trên phố Phủ Doãn

Quán phở tiếp theo vị khách Malaysia tìm đến nằm trên phố Phủ Doãn. Quán từng được vinh danh 3 năm liên tiếp trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide.

Tại đây, Wander cũng gọi 1 suất phở gà đùi và nhận xét hình thức giống như món phở gà đã thử ở quán trước đó.

Anh nhận xét, món phở gà ở đây có nước dùng trong và thanh hơn. Thịt gà ngon, chắc, không bị bở và có mùi thơm, cảm giác được luộc khéo léo nên đạt độ béo, mọng nước.

Bánh phở mềm, sau khi ngấm nước dùng trở nên mướt, mịn nhưng vẫn giữ được kết cấu dai, không bị gãy, vụn khi gắp bằng đũa.

Du khách đến từ Malaysia tỏ ra hài lòng sau khi trải nghiệm món phở gà thứ 2

Theo cảm nhận cá nhân, vị khách cho biết, thịt gà ở quán thứ 2 hấp dẫn hơn vị trí đầu tiên, tuy nhiên, nước dùng “còn thiếu một chút gì đó” so với quán phở gà trước đó.

“Một tô phở gà đùi ở đây có giá 60.000 đồng, rẻ hơn quán đầu tiên khá nhiều. Điều này cũng là một điểm ấn tượng”, anh đánh giá.

Kết thúc trải nghiệm, anh nhận xét cả 2 món phở gà đều ngon và chất lượng xứng đáng với những đánh giá tích cực của thực khách.

Tuy nhiên, anh ấn tượng hơn với món phở gà thứ 2.

Anh cũng gợi ý, món phở gà ở mỗi quán khác nhau sẽ có nét đặc trưng riêng nên du khách có thể lựa chọn địa điểm tới trải nghiệm tùy theo nhu cầu, sở thích để có cảm nhận thực tế nhất.

Món phở gà thứ 2 được vị khách yêu thích vì thịt gà mềm, mọng nước, có mùi thơm và vị ngọt tự nhiên rõ rệt

Chia sẻ với PV, chị Bùi Thị Minh Thu - chủ quán phở gà trên phố Phủ Doãn mà Wander vừa ghé thăm - cho biết quán do mẹ chị, bà Lê Thị Minh Nguyệt (69 tuổi), mở từ năm 2009.

Năm 2023, quán được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand - những địa chỉ ăn ngon với mức giá phải chăng.

Theo nữ chủ quán, để có món phở gà chất lượng, quán sử dụng thịt gà ta lấy từ các mối quen. Loại gà này thịt chắc và thơm, khi luộc không cho nhiều gia vị để giữ được hương vị nguyên bản.

Thịt gà sau khi sơ chế sạch và đem luộc chín sẽ được chia, lọc tách khéo léo thành các bộ phận như đùi, cánh, lườn, sắp xếp gọn gàng.

Khi khách gọi món, nhân viên mới bắt đầu thái thịt, lọc xương để thịt gà bày biện lên bát phở vẫn có độ mềm, mọng nước.

Ngoài món phở nước, phở gà trộn của quán cũng được thực khách đánh giá cao. Ảnh: Linhh Linhh

Nước dùng cho món phở của quán được chế biến từ xương ống, xương hom lợn, ninh trong nửa ngày. Chủ quán không chọn phần xương chân giò để tránh làm nồi nước dùng bị đục, giảm độ ngon.

Quán cũng sử dụng loại bánh phở mềm, dai để không bị vụn, nát khi chan nước dùng nóng hổi.

Mỗi bát phở của quán có giá dao động từ 50.000 – 100.000 đồng. Trong đó, phở lườn gà giá 50.000 đồng, phở lưng 55.000 đồng, phở đùi hoặc cánh giá 60.000 đồng. Nếu gọi 2 loại thịt kết hợp hoặc tăng số lượng thịt, giá dao động 75.000 - 100.000 đồng.

Ảnh: WanderEats