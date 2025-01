Naoki Okamura (người mẫu tự do kiêm huấn luyện viên thể hình ở Nhật Bản) tới Việt Nam du lịch từ giữa năm 2024. Anh chọn TPHCM làm điểm dừng chân, dành thời gian khám phá văn hóa, cuộc sống của người dân địa phương cũng như thưởng thức các món ăn đường phố hấp dẫn.

Trong một video gần đây được đăng tải trên YouTube, Naoki không ngần ngại chia sẻ lý do yêu mến đất nước Việt Nam, đến mức ghé thăm vài lần và trải nghiệm dài ngày vẫn chưa chán.

Naoki đến Việt Nam vài lần, vừa trải nghiệm du lịch, vừa phục vụ công việc

Naoki cho hay, điều anh thấy ấn tượng nhất ở Việt Nam là wifi phủ sóng khắp nơi, thậm chí có thể sử dụng miễn phí.

“Bất kỳ quán ăn, cửa hàng nào tôi đến cũng đều có wifi, ngay cả tiệm đồ uống trên đường phố. Điều thú vị là khách nước ngoài cũng có thể thoải mái trải nghiệm điều này. Một số nơi còn in sẵn mật khẩu wifi để khách dùng tùy thích. Điều này rất khác so với ở Nhật Bản”, Naoki chia sẻ với PV VietNamNet.

Theo lời anh, ở Nhật Bản, các điểm cung cấp wifi miễn phí khá hiếm. Khách hàng thường phải trả phí sử dụng nếu có nhu cầu. Trước đây, một số cửa hàng tiện lợi có lắp đặt wifi song sau đó cũng cắt bỏ. Hiện chỉ có ít nơi cung cấp miễn phí wifi.

Du khách Nhật Bản thừa nhận yêu thích đất nước Việt Nam vì wifi xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí được sử dụng miễn phí

“Điều này thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi và phải khi đặt chân tới Việt Nam, tôi mới tin được rằng quốc gia này có mạng lưới internet rộng khắp đến vậy.

Nhiều người Nhật Bản nếu chưa tới đây chắc hẳn sẽ không thể biết được điều này. Quả thực wifi Việt Nam là số 1”, Naoki bày tỏ.

Nam du khách Nhật Bản cũng tiết lộ thêm, sự tốt bụng của người dân Việt Nam cũng là lý do khiến anh càng thêm yêu mến mảnh đất hình chữ S.

Trong 1 lần đi bộ từ phòng tập thể hình về căn hộ của mình, Naoki nhìn thấy một cửa hàng mắt kính trên đường Hoàng Diệu (quận 4, TPHCM) nên quyết định ghé vào để sửa chiếc kính râm bị hỏng gọng.

Chủ quán (bên trái) nhiệt tình sửa kính miễn phí giúp Naoki, liên tục xua tay, từ chối khi anh ngỏ ý muốn trả tiền

Chỉ sau khoảng 5 phút chờ đợi, chủ quán thông báo đã sửa xong. Thấy vậy, Naoki đến nhận lại kính, nói lời cảm ơn và hỏi xem hết bao nhiêu tiền để gửi. Tuy nhiên, chủ quán xua tay, lắc đầu và nói không tính phí.

Điều này khiến vị khách Nhật Bản rất kinh ngạc. Anh liên tục hỏi lại chủ quán rằng: "Are you sure?" (Tạm dịch: Bạn chắc chứ?) và nhận lại những cái gật đầu đồng ý.

Vị khách Nhật xúc động trước sự tốt bụng của người Việt

Vì cảm kích trước sự tốt bụng của chủ cửa hàng mắt kính, Naoki còn đề nghị muốn được gửi tặng anh 1 món đồ thay cho lời cảm ơn. Song, người này vẫn kiên quyết từ chối và nói không sao đâu.

“Anh ấy thật sự rất tốt bụng. Tôi đã cố gắng để trả tiền nhưng anh ấy nhất định không nhận. Tôi cảm thấy hạnh phúc quá, kính của tôi đã được sửa ổn rồi”, Naoki xúc động nói.

Vị khách Nhật Bản cũng cho biết, bản thân chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ nên ban đầu có chút bối rối, lúng túng. Điều này càng làm anh thêm ấn tượng và yêu quý con người Việt Nam.

“Tôi thấy biết ơn anh ấy rất nhiều vì đã sửa kính miễn phí cho tôi. Dịch vụ của cửa hàng thật tuyệt. Tôi chắc chắn sẽ quay lại và giới thiệu địa điểm này cho bạn bè của mình”, chàng trai người Nhật bày tỏ.

Ảnh: Naoki Japan