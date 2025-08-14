Karissa Dumbacher – YouTuber người Mỹ sở hữu kênh cá nhân hơn 4,3 triệu lượt theo dõi – gần đây đã có chuyến du lịch Hà Nội, trải nghiệm nhiều món ăn đường phố hấp dẫn.

Trong số các món đã thưởng thức như bánh cuốn, bún chả, bánh đúc nóng…, Karissa ấn tượng nhất với phở bò tại một quán nổi tiếng ở phường Cửa Nam (trước đây thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Quán này từng có tên trong danh sách Bib Gourmand (quán ngon, giá hợp lý) của Michelin Guide 2 năm liên tiếp (2023 và 2024). Đây cũng là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương lẫn khách du lịch quốc tế.

Karissa ghé quán phở có tiếng ở Hà Nội, bất ngờ trước cảnh thực khách "khom lưng, mỏi gối" thưởng thức phở trên vỉa hè

Theo quan sát của Karissa, quán không có biển hiệu nhưng luôn đông khách. Không gian bên trong khá nhỏ, chỉ chứa khoảng 30 người. Vào giờ cao điểm, thực khách phải xếp hàng chờ hoặc ngồi ghế nhựa ở vỉa hè phía đối diện.

Món ăn được đặt trên một chiếc ghế nhựa khác thay cho bàn, nên nhiều khách quen vẫn đùa rằng tới đây phải “khom lưng, mỏi gối” mới thưởng thức được bát phở yêu thích.

Bát phở tái 65.000 đồng mà vị khách Tây thưởng thức

Karissa gọi một suất phở tái giá 65.000 đồng (khoảng 2,5 USD).

Khi món ăn được bưng ra, cô nếm ngay thìa nước dùng đầu tiên để cảm nhận hương vị nguyên bản và lập tức thốt lên kinh ngạc. Cô nhận xét nước dùng đậm đà, dậy mùi thơm, có vị rất riêng. “Món phở này ngon thật. Nước dùng không bị mặn”.

YouTuber người Mỹ nếm thử nước dùng, khen phở ngon và thơm

Theo Karissa, thịt bò mềm, ngọt xen chút béo ngậy, phần lớn nhờ cách chế biến tinh tế. “Thịt bò băm tươi sống được họ cho trực tiếp vào bát, rồi chan nước dùng nóng hổi lên trên và nhiệt độ của nước dùng sẽ làm thịt chín dần. Đây thực sự là món ngon nhất tôi từng ăn”, cô miêu tả.

Vì quá ấn tượng trước hương vị món phở ở Hà Nội, Karissa còn bê cả bát lên để húp nước dùng.

Karissa nhận xét phở Hà Nội là món ngon nhất từng ăn

Cô cũng thử thêm chút tương ớt và giấm tỏi để trải nghiệm hương vị mới. Nữ YouTuber hài hước đánh giá món phở sau khi nêm gia vị đạt “hương vị trên 10 điểm”, bởi vị chua cay giúp món ăn bớt ngấy, ngon đến khó tin.

“Gia vị hòa quyện chút chua, cay, giúp món ăn bớt ngấy hơn, ngon đến khó tin. Tôi không biết đây có phải địa chỉ ăn phở chất lượng nhất ở Hà Nội không nhưng chắc chắn là địa điểm ngon nhất tôi từng đến”, cô bày tỏ.

Vị khách thích cảm giác thưởng thức món ăn đường phố tại Việt Nam

Không chỉ mê hương vị, Karissa còn khen bát phở đầy đặn nguyên liệu với mức giá bình dân, cùng không khí đường phố Hà Nội khiến trải nghiệm thêm phần thú vị.

Quán phở mà Karissa ghé đã tồn tại hơn 30 năm. Chủ quán là bà Ngô Thị Phi Nga (64 tuổi), cháu nội của ông Tư – chủ thương hiệu phở Tư Lùn nổi tiếng.

Quán phở không biển hiệu nhưng thường xuyên đông kín khách, nhất là vào khoảng 7-9h hàng ngày. Ảnh: Linh Trang

Khác với nhiều quán phở Hà Nội sử dụng nước dùng trong, phở của gia đình bà Nga có nước dùng màu đục, béo ngậy. Bà Nga cho biết, nấu nước dùng trong không khó, nhưng để có màu đục, béo và đậm đà thì cần kỹ năng và bí quyết riêng.

Nước dùng được ninh từ xương bò (ưu tiên xương ống) và thịt bò trong khoảng 10 tiếng. Xương được đập hai đầu để tủy ngấm vào nước, phần thịt và gân bám quanh xương không lọc quá sạch để tạo vị ngọt béo. Ngoài ra, nồi nước dùng có thêm gừng nướng và nước mắm nguyên chất, không dùng quế, hồi.

Nước dùng có màu đục, béo ngậy, còn thịt bò tươi ngon, chế biến khéo léo. Ảnh: Linh Trang

Bánh phở được lấy từ một cơ sở quen thuộc suốt hàng chục năm, đảm bảo sợi dai, dẻo, đậm bột và ngấm nước dùng.

Quán phục vụ nhiều loại thịt bò như tái, chín, gầu… Thịt chín và gầu được bà Nga thái tay hoàn toàn, còn thịt tươi thái bằng máy. Trước khi làm phở tái, bà đập dập, miết mỏng thịt rồi đặt vào bát, chan nước dùng nóng để thịt chín mềm, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên.

Tại quán, phở chín có giá 55.000 đồng/suất, phở tái 65.000 đồng. Thực khách có thể gọi bát đặc biệt với mức giá cao hơn tùy yêu cầu.

Ảnh: KarissaEats