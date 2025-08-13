Sáng 13/8, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, dự báo lượng khách qua sân bay dịp Quốc khánh 2/9 tới đây sẽ tăng đột biến. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đang ở mức tăng trưởng đỉnh cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách – con số cao nhất từ trước đến nay.

Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự sự kiện A80.

Trong khi đó, lượng khách nội địa cũng được dự báo tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hành khách qua sân bay Nội Bài dịp 2/9 dự kiến tăng 'khủng'. Ảnh: Phan Công

Ước tính ngày cao điểm nhất, Cảng HKQT Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước dự báo này, sân bay đã lên kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn bay từ ngày 14/8 đến hết ngày 2/9.

Cụ thể: sân bay duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để đảm bảo phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống.

Sân bay đã chủ động di chuyển các tàu bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp đại lễ. Đồng thời các hãng cũng chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết.