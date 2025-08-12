Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động A80, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho Cảng HKQT Nội Bài từ 7-17h (giờ Hà Nội) từ ngày 27/8-2/9.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Sân bay cung cấp

Sân bay Vân Đồn có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan; chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với sân bay Vân Đồn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục đề nghị tiếp nhận và triển khai đầy đủ các thông tin liên quan nêu trên, phổ biến, quán triệt các nội dung đến đội ngũ người lái tàu bay.