Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 1/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2025 vẫn là các nước châu Á, với hơn 1,6 triệu lượt, tiếp đó là khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc.

Trong đó, ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của khách Trung Quốc, với gần 575.000 lượt người, tăng 48,2% so với tháng trước đó và tăng 137,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc cũng vượt Hàn Quốc, trở thành thị trường khách nguồn lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025.

Ngoài ra, thị trường khách Nhật Bản tăng mạnh với 72.300 lượt, tăng 30,2% so với tháng trước. Khách Campuchia đến Việt Nam cũng bùng nổ khi tăng tới 64,2% so với tháng trước và tăng 168,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 100.000 lượt.

Tuy nhiên, một số thị trường lại sụt giảm do tháng 1 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán diễn ra tại các nước nên người dân hạn chế đi du lịch.

Cụ thể, khách Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ hai với hơn 417.000 lượt, giảm gần 4% so với tháng trước và bằng cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường khác như Đài Loan (Trung Quốc) cũng giảm 17,9%, Malaysia giảm 21,2%, Singapore giảm mạnh 43,9%, khách Lào giảm 22,8%, khách Ấn Độ giảm 13%...

Bù lại, lượng khách đến từ châu Âu, đặc biệt là các nước Tây Âu trong danh sách được miễn thị thực, đã tăng mạnh trong tháng 1.

Ngoài khách Nga tăng hơn 49%, các thị trường khác cũng tăng cao, như Italy tăng 39,8%, Đan Mạch 41,5%, Anh tăng 25,6%, Pháp 15,3%, Đức 19,3%, Hà Lan 20,6%, Thụy Sĩ 18%, Ba Lan 20,6%,...

Sự tăng trưởng từ các thị trường này tiếp tục cho thấy hiệu quả cao từ chính sách nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho 13 nước được miễn thị thực đơn phương theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15/8/2023.

Từ 1/3 tới, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ khi đi du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, khách từ thị trường Mỹ và Canada cũng tăng lần lượt 25,5% và 35,3%, thị trường Úc cũng tăng trên 30% với cả khách Australia và New Zealand,...

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT&DL), dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025, lượng khách quốc tế cũng tăng cao ở nhiều địa phương.

Trong đó, Quảng Ninh ước đón 228.700 lượt khách; Đà Nẵng đón hơn 228.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024; Quảng Nam đón 157.000 lượt, tăng 40%; Hà Nội ước đón 142.000 lượt khách, tăng 15,8%; TPHCM ước đón 87.358 lượt khách, tăng 16,5%; Kiên Giang ước đón 76.653 lượt khách; TP. Huế ước đón 60.170 lượt khách, tăng 33%;...

Đó là nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương trong làm mới sản phẩm và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai rộng khắp.

Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón và phục vụ 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế.