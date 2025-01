Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 12/2024, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,75 triệu lượt người, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2024, Việt Nam đón gần 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm trước và bằng 97,6% của năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong số đó, dẫn đầu các thị trường khách đến Việt Nam năm 2024 là Hàn Quốc với gần 4,57 triệu lượt, tăng hơn 27% so với năm 2023.

Thị trường khách Trung Quốc cũng hồi phục mạnh mẽ, đứng thứ hai với gần 3,74 triệu lượt người, tăng 114,4% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn kém xa so với thời điểm năm 2019 (5,8 triệu lượt) do kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục và chính sách hạn chế khách trong nước đi du lịch nước ngoài, tập trung thu hút khách quốc tế của quốc gia này.

Năm 2025, Việt Nam phấn đấu đón 22-23 triệu khách quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà

Tiếp theo là thị trường khách Đài Loan (Trung Quốc) với gần 1,29 triệu lượt người, tăng 51,4% so với cùng thời điểm năm 2023; khách Mỹ gần 780.000 lượt; khách Nhật Bản với 711.464 lượt.

Khách Ấn Độ đến Việt Nam cũng tăng mạnh trong năm 2024 khi đạt 501.427 lượt người, tăng gần 28% so với năm trước.

Các thị trường trong top 10 còn có Malaysia với 495.383 lượt; Australia với 490.880 lượt; Campuchia 474.580 lượt khách.

Thái Lan vẫn thuộc top dẫn đầu các thị trường khách đến Việt Nam, với 418.054 lượt trong năm 2024, nhưng chỉ đạt 85,5% so với con số của năm 2023 (hơn 489.000 lượt). Trong khi đó, lượng khách Việt Nam đến Thái Lan cao gấp 3 lần, với 1,03 triệu lượt trong năm ngoái.

Trước đó, quốc gia này đưa ra sáng kiến muốn cùng Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar thành lập khu vực thị thực chung để khách quốc tế xin visa một lần nhưng đến được 6 nước.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ngày 3/1, đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, sáng kiến “6 quốc gia, 1 điểm đến” gồm 3 nội dung chính: Tạo điều kiện thuận lợi xuất nhập cảnh; phát triển du lịch chung giữa các nước; mở rộng, tăng cường kết nối giao thông, du lịch.

Sáng kiến nhằm hỗ trợ các nước ASEAN trong phát triển du lịch, giúp du khách từ nhiều nước di chuyển thuận tiện, tăng thêm lựa chọn cho khách du lịch với các sản phẩm mới xuyên biên giới, thúc đẩy tăng lượng khách đến các quốc gia trong khu vực. Qua đó, thu hút du khách từ những thị trường tiềm năng như Mỹ, châu Âu và khu vực Nam Á.