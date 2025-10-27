Chủ nhà chia sẻ với tờ Litchi News rằng, khi bước vào, bà gần như "không tin nổi vào mắt mình": rác phủ kín sàn, mùi hôi nồng nặc, khắp nơi là chai nhựa, túi nilon và thức ăn thừa phân hủy.

Đặc biệt, người thuê còn để lại hàng chục chai nước tiểu xếp la liệt khắp phòng, khiến việc dọn dẹp trở thành cực hình. Quá bức xúc, chủ nhà đã giữ lại tiền cọc để trừ chi phí vệ sinh.

Những chai nước tiểu bị người thuê trọ để lại. Ảnh: Ifeng.

Trước đó không lâu, ngày 20/10, tại quận Tử Dương, thành phố Ích Dương (tỉnh Hồ Nam), một vụ việc tương tự cũng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Một người đàn ông sau 3 năm thuê trọ đã để lại "núi rác" trong căn phòng rộng khoảng 20m2, khiến chủ nhà và 2 người thân phải mất 2 ngày dọn dẹp.

Theo China News, người thuê - ngoài 30 tuổi, làm việc tại một nhà máy gần đó, không hề dọn dẹp trong suốt thời gian ở. Khi rời đi, anh để lại rác chất đầy trên giường, sàn nhà và nhà vệ sinh, cùng 30-40 chai nước tiểu. Chủ nhà phải thuê hai xe tải để vận chuyển toàn bộ số rác thải ra ngoài.

"Anh ta không vứt bỏ bất kỳ đồ ăn thừa nào trong suốt 3 năm. Những chai nước khoáng được tận dụng để đựng nước tiểu. Bên trong phòng đầy gián và phân chuột, không thể sử dụng được gì nữa", cô Zhou - cháu gái của chủ nhà, chia sẻ.

Căn phòng ngập ngụa rác sau 3 năm cho thuê. Ảnh: China News

Căn phòng được cho thuê với giá 500 NDT/tháng (khoảng 1,8 triệu đồng). Sau khi kiểm tra thiệt hại, chủ nhà buộc người thuê bồi thường 300 NDT (hơn 1 triệu đồng) cho chi phí làm sạch.

Hiện tượng "khách thuê bẩn" như trên ngày càng khiến nhiều chủ nhà ở Trung Quốc đau đầu. Không ít người đã phải chi rất nhiều tiền để khử mùi, sửa chữa và dọn rác do người thuê để lại.