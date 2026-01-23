Cez và Gaz là một cặp đôi tới từ xứ Wales, đang trong hành trình khám phá vòng quanh thế giới. Mới đây, cặp đôi đã tới TPHCM và trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn của thành phố này.

Món họ háo hức thưởng thức nhất là bánh mì - một trong 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới theo xếp hạng của CNN.

Cez và Gaz đã thưởng thức 3 quán bánh mì khác nhau với mức giá chênh lệch lớn, từ 1 USD (khoảng 25.000 đồng), 3 USD (khoảng 75.000 đồng) và 40 USD (khoảng 1 triệu đồng).

Nơi đầu tiên họ ghé tới là bánh mì Bảy Hổ ở đường Huỳnh Khương Ninh. Năm 2018 quán được Netflix liên hệ quay phóng sự cho series Street Food: Asia - một series nói riêng về ẩm thực đường phố của các nước châu Á.

Cez và Gaz cũng biết tới quán qua chương trình nổi tiếng trên nên rất muốn thưởng thức.

Chiếc bánh mì Bảy Hổ giá 24.000 đồng. Ảnh: YouTube Cez and Gaz

Bánh mì nóng giòn được chẻ đôi, phết bơ, pate, thịt xắt mỏng, kèm rau và dưa chua. Khách hàng có thể lựa chọn nhân bao gồm thịt, chả, xíu mại hoặc gà. Đặc biệt, nước xốt được làm từ nước hầm thịt.

Theo cặp đôi du khách, đây là quán nhỏ nằm ven đường nhưng nhân viên rất thân thiện. Họ gọi món và chỉ 1 phút sau đã được phục vụ.

"Chiếc bánh mì có lớp vỏ giòn rụm, phần nhân mềm với nước xốt rất thơm ngon. Họ còn cho thêm rau mùi. Dù chúng tôi vốn không thích loại rau này nhưng ăn kèm bánh mì lại thấy ưng ý", cặp đôi nhận xét. Chiếc bánh mì có giá rất rẻ, chỉ 24.000 đồng.

Cặp đôi hài lòng khi thưởng thức. Ảnh: YouTube Cez and Gaz

Quán bánh mì tiếp theo cặp đôi ghé là bánh mì Huynh Hoa ở Phạm Ngũ Lão, một trong những tiệm bánh mì nổi tiếng nhất ở TPHCM, từng nhiều lần được truyền thông quốc tế gợi ý là điểm đến không thể bỏ qua.

Đến quán, cặp đôi cũng phải xếp hàng nhưng thời gian không quá lâu do nhân viên vận hành khoa học, thuần thục. Quán đã chia làm 2 cửa hàng, một bên nhận đơn qua các ứng dụng, một bên phục vụ khách mua trực tiếp. Khách mua trực tiếp sau khi lấy bánh có thể sang không gian kế bên ngồi thưởng thức.

Quán rất đông khách xếp hàng chờ mua. Ảnh: YouTube Cez and Gaz

Hiện tại bánh mì Huynh Hoa chỉ bán 1 loại duy nhất là bánh mì truyền thống, giá 73.000 đồng/ổ. Bên trong bánh đa dạng thành phần như: thịt nguội, bơ, pate, xúc xích, xá xíu... đi kèm dưa leo, đồ chua. Pate và bơ được phết ở giữa để vỏ bánh luôn giữ được độ giòn.

"Phần nhân siêu đầy đặn với các loại thịt khác nhau. Điều chúng tôi thích nhất là các loại rau ăn kèm được để bên ngoài. Thực khách có thể tự thêm vào nhiều hay ít tùy ý", Cez và Gaz nhận xét.

Cặp đôi liên tục gật gù khi thưởng thức chiếc bánh mì. Theo họ 1 chiếc bánh mì có thể chia cho 2 người ăn no bụng. Ảnh: YouTube Cez and Gaz

Địa điểm thứ 3 cặp đôi ghé thưởng thức là quán bánh mì Mẹ Ỉn nằm trong một hẻm nhỏ gần chợ Bến Thành, có không gian thiết kế ấm cúng, như căn bếp của gia đình Việt.

Các loại bánh mì truyền thống tại đây có giá 75.000 - 85.000 đồng. Ngoài ra, quán có thêm các loại bánh mì nhân đặc biệt như bánh mì bò xiên nướng, bánh mì sườn heo sốt nấm Truffle, bánh mì gà nướng với giá từ 150.000 đồng.

Loại bánh mì đắt nhất là bánh mì tôm hùm nướng ăn kèm pate nấm Truffle và trứng cá muối. Đây cũng chính là món Cez và Gaz muốn thưởng thức. Tuy nhiên, khi đến nơi họ mới biết rằng, món này cần đặc trước ít nhất 1 ngày và khách còn cần đặt cọc 500.000 đồng.

Món bánh mì giá hơn 1 triệu đồng cặp đôi thưởng thức. Ảnh: YouTube Cez and Gaz

Hai vị khách quyết định đặt trước và trở lại vào ngày hôm sau. Sau thời gian hồi hộp chờ đợi, cặp đôi được phục vụ một mẹt bánh mì đầy đặn gồm bánh mì thái lát, tôm hùm, trứng cá hồi, dưa leo, đồ muối chua, hành lá, ngò, sốt nấm Truffle, xốt trứng bơ kem...

Cez và Gaz đều ngạc nhiên khi món ăn đầy đặn với rất nhiều đồ ăn kèm. Khi thưởng thức, họ sẽ lấy từng lát bánh mì rồi thêm đồ ăn kèm lên trên.

Món ăn này khác biệt với 2 loại bánh mì họ thưởng thức trước đó. Ảnh: YouTube Cez and Gaz

“Món ăn là sự kết hợp độc đáo giữa nhiều loại nguyên liệu khác nhau nhưng hương vị được chế biến tinh tế, hài hòa, hoàn toàn khác so với hai loại bánh mì trước đó”, cặp đôi chia sẻ. Theo họ, mức giá hơn 1 triệu đồng (40 USD) là hợp lý bởi các nguyên liệu đều thuộc nhóm cao cấp.

Trên Google, quán ăn này nhận 4,7/5 điểm từ gần 2.900 đánh giá - một số điểm khá cao.

Sau 2 ngày thưởng thức bánh mì tại TPHCM, Cez và Gaz cảm thấy hài lòng. Theo họ, ngay cả chiếc bánh mì chưa tới 1 USD thì vẫn "chẳng có gì để phàn nàn". Nó là chiếc bánh mì đúng chất truyền thống của Việt Nam, phục vụ nhanh chóng. Món bánh mì giá 40 USD sẽ giống như một món ăn biến tấu sang trọng, phục vụ cho bữa chính.

Cặp đôi cho biết, hương vị họ yêu thích nhất và muốn trải nghiệm lại nhiều lần nhất là bánh mì Huynh Hoa.