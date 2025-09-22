Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định, nhân viên chỉ di chuyển xe máy đỗ sai quy định xuống bãi cát để giải phóng vỉa hè.

Trước đó, tối 21/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhân viên của ban quản lý di chuyển 2 chiếc xe máy của du khách bị khóa cổ, đang đỗ trên vỉa hè, xuống bãi cát tại bãi biển Võ Nguyên Giáp.

Thời điểm ghi hình, một xe bị nghiêng đổ nhưng sau đó được nhân viên ban quản lý dựng lại. Trong clip, người quay cho rằng “bảo vệ xô đổ xe”, còn nhân viên bãi biển giải thích họ “đang giải phóng vỉa hè vì các xe máy chắn lối đi bộ của mọi người”.

Hình ảnh bảo vệ bãi biển di chuyển xe máy đỗ chắn lối người đi bộ xuống bãi cát. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 21/9 tại khu vực vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An).

Khi tuần tra, Đội Quản lý trật tự du lịch phát hiện một số xe máy đậu, đỗ trên vỉa hè, không đúng quy định. Khu vực này đã được bố trí và lắp đặt biển cấm để người dân và du khách nắm được.

Sau đó, nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch đã phát loa thông báo, tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả. Để đảm bảo không gian cho lối đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển những phương tiện này xuống bãi cát.

"Trong quá trình di chuyển, do bãi cát gồ ghề và mềm nên một xe máy bị nghiêng đổ, sau đó nhân viên trật tự đã chỉnh lại.

Tuy nhiên, trong lúc Đội thực hiện nhiệm vụ, một người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây ra nhiều thông tin trái chiều. Trong clip, nhân viên đã giải thích rõ đây là khu vực cấm đỗ xe máy", đơn vị này thông tin.

Biển cấm tại khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: G.X

Đơn vị này cho biết thêm, dọc tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa đã bố trí nhiều bãi giữ xe, đồng thời lắp đặt bảng khuyến cáo và biển cấm đậu đỗ trên vỉa hè nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ.

Tuy vậy, vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm, thậm chí khóa cổ xe ngay trên vỉa hè, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Đơn vị này khuyến cáo người dân và du khách khi đến các bãi biển Đà Nẵng không đậu đỗ xe trên vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, thay vào đó nên gửi xe tại các bãi giữ hoặc khu nhà tắm nước ngọt dọc tuyến biển để bảo đảm an toàn, mỹ quan và an ninh trật tự.