Matthew (du khách Mỹ) gần đây có chuyến du lịch tại Hà Nội. Tại đây anh trải nghiệm nhiều món ăn đường phố hấp dẫn như phở, chả cá, bún riêu, bún đậu mắm tôm…

Trong số đó, có một món để lại ấn tượng đặc biệt, khiến anh gợi ý du khách “nhất định phải thử” khi đến Thủ đô là món bún cá chấm.

Matthew trải nghiệm món bún cá chấm ở Hà Nội

Matthew thưởng thức món ăn này tại một quán vỉa hè trên đường Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cũ).

Anh gọi một suất bún cá chấm thường, giá 35.000 đồng, gồm bún tươi, cá rán giòn và chả cá. Suất ăn được phục vụ kèm rau sống, nước mắm tỏi ớt và một bát canh chua (thêm rau theo mùa như rau cần hoặc rau cải).

Khi món ăn được bưng ra, Matthew lập tức ấn tượng bởi hình thức bắt mắt, màu sắc hấp dẫn cùng mùi thơm khó cưỡng.

“Ấn tượng đầu tiên thật sự tuyệt vời, món ăn trông rất ngon”, anh nói.

Vị khách Tây lập tức nếm thử nước dùng rồi thốt lên hào hứng, gật gù thể hiện sự tâm đắc.

Bún cá chấm là món ăn quen thuộc của người Hà Nội

Anh nhận xét, nước dùng nguyên bản có vị chua thanh từ cà chua và vị ngọt tự nhiên từ xương cá. Khi thêm chút ớt chưng, hương vị trở nên đậm đà và khác biệt hơn hẳn.

Matthew tiếp tục thưởng thức bún và cá rán giòn. Anh miêu tả, bún tươi mềm mát, dễ ăn, còn cá thì “chỉ nhìn cũng thấy giòn, ăn ngay vẫn ngon”.

“Miếng cá này ngon hơn tôi nghĩ. Cá rán nóng hổi và thực sự rất giòn. Khi chấm cá với nước mắm tỏi ớt, tôi thấy mùi vị còn tuyệt vời hơn. Thịt cá tươi, ngoài giòn trong mềm, có chút ngọt dịu”, anh chia sẻ.

Vị khách Tây nếm thử nước dùng, gật gù tâm đắc

Với món chả cá, vị khách nước ngoài thấy hương vị hấp dẫn nhưng thừa nhận không ngon bằng cá tươi rán giòn.

Thậm chí, anh còn gọi thêm 1 suất cá rán vì yêu thích mùi vị của nguyên liệu nóng hổi này. “Nếu bạn chưa đến Việt Nam thì tôi khuyên bạn nên đến đây để thưởng thức món bún cá chấm”, Matthew gợi ý.

Kết thúc bữa ăn, vị khách đánh giá bún cá chấm là 1 trong những món cá tươi ngon và giòn nhất mà bản thân từng thưởng thức. Anh cũng thấy ấn tượng với mức giá phải chăng, tổng cộng hết 50.000 đồng.

Anh thưởng thức món cá rán giòn, khen ngon, thậm chí gọi thêm 1 đĩa

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Hồng Ngân (SN 1994) – chủ quán nơi Matthew ghé thăm – cho biết quán chỉ sử dụng cá tươi, chọn những con từ 1,8kg trở lên để đảm bảo thịt chắc.

Cá không tẩm bột, được rán trực tiếp khi còn tươi để giữ hương vị tự nhiên. “Cá được rán qua 2 lần lửa, canh mức nhiệt chuẩn sao cho ngoài giòn trong mềm.

Mình sẽ rán sơ trước 1 lần, khi khách đến ăn mới rán tiếp. Làm vậy cá vừa nóng hổi vừa giữ được độ giòn lâu”, chị Ngân cho hay.

Tại quán, một suất bún cá chấm thường là 35.000 đồng, suất đặc biệt (nhiều cá) là 50.000 đồng. Quán mở cửa từ 8h đến 14h hàng ngày.

Cá chọn loại tươi, rán qua 2 lần lửa nên giòn, ngon. Ảnh: Hồng Ngân

Ở Hà Nội, bún cá chấm là một trong những món ngon được đông đảo người dân và du khách yêu thích. Món ăn có độ thanh mát, kết hợp hài hòa giữa cá rán giòn, bún tươi và rau sống, rau thơm, thêm nước mắm chua ngọt đặc sánh.

Ngoài ra, thực khách thưởng thức bún cá chấm còn được phục vụ kèm 1 bát nước dùng đậm đà, có vị chua dịu và rau xanh nên không có cảm giác bị ngấy.

Nếu ghé thăm Hà Nội vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, du khách có thể tìm và thưởng thức món bún cá chấm thơm ngon ở một số quán như:

Bún cá chấm bà Tâm (80 Láng Hạ); bún cá Hạnh Béo (30 Nguyễn Thái Học); bún cá chấm gốc Đa (phố Vĩnh Thạnh hoặc Cửa Nam); bún cá Luyến Hàng Đậu; bún cá Trung Vũ (Vĩnh Hồ);…

Ảnh: Eat Vietnam