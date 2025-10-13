Chọn chỗ ngồi ngay quầy pha chế, Megan - nữ du khách tới từ Australia - dõi theo không rời mắt từng công đoạn thực hiện cốc cà phê kem dừa.

Những hạt cà phê được xay ngay tại quầy, hương thơm tỏa ra kích thích khứu giác. Sau đó, bột cà phê được cho vào phin, ủ với nước nóng khoảng 93 độ C trong 1 phút 15 giây.

Megan chăm chú nhìn từng giọt cà phê tí tách rơi xuống chiếc cốc thủy tinh. "Thú vị thật đấy, nhìn nó hấp dẫn hơn những ly cà phê pha máy thông thường", nữ du khách tấm tắc khen với hai người bạn Tara và Emma.

Megan (ngồi giữa) cùng hai người bạn Tara và Emma lần đầu theo dõi cách pha cà phê bằng phin. Ảnh: Nguyễn Huy

Họ đã tới trải nghiệm Hà Nội 1 tuần. Trong ngày cuối cùng, trước khi ra sân bay về nước, 3 người tìm tới quán "cà phê chờ", nằm trong con ngõ ở 84 Hàng Bạc (Hoàn Kiếm). Đây là nơi một người bạn đã giới thiệu cho họ và dặn dò "nhất định phải ghé tới".

"Chúng tôi phải đi qua đi lại mới thấy tấm biển tên của quán. Con ngõ dẫn vào quán rất nhỏ, như một đường hầm bí mật với những bậc thang cũ kĩ. Nhưng sau đó, một căn phòng xinh đẹp, cổ kính hiện ra cùng mùi hương cà phê dễ chịu", Megan chia sẻ.

Mỗi cốc cà phê tại đây cần 8-10 phút pha chế, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Đó là lí do thực khách gọi nơi này là "cà phê chờ".

“Chúng tôi háo hức chờ đợi, và khi được thưởng thức, hương vị cà phê thật sự khiến ai cũng bất ngờ - vừa đậm đà, vừa mới lạ. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi biết rằng sự chờ đợi hoàn toàn xứng đáng”, nữ du khách bày tỏ.

Cốc cà phê kem dừa ăn kèm bánh dừa giòn tan được 3 nữ du khách tới từ Australia yêu thích. Ảnh: Nguyễn Huy

Quán cà phê này nhận được 4,9/5 sao từ 1.665 đánh giá của người dùng trên ứng dụng Google. Video, hình ảnh về quán cà phê "ẩn nấp" trong con ngõ nhỏ được du khách quốc tế thích thú chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong chuyến du lịch Hà Nội năm ngoái, Christine Hà (tên thật Hà Huyền Trân) - quán quân chương trình Vua đầu bếp năm 2012 tại Mỹ - cũng ghé quán cà phê này, và dành lời khen cho hương vị cà phê trứng, cà phê kem dừa và cà phê hương mít.

"Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi vua đầu bếp Christine Hà ghé thăm, quay video trải nghiệm đồ uống và chia sẻ trên mạng xã hội. Sau đó, khách quốc tế cũng biết tới quán nhiều hơn", anh Trần Hòa Bình - chủ quán cà phê, chia sẻ.

Anh Bình, chủ quán, là một người đam mê nghiên cứu về cà phê. Ảnh: Nguyễn Huy

Quán cà phê này được anh Bình mở vào tháng 10/2022, trong một căn phòng 40m2 trên tầng 2 của ngôi nhà cổ, nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Thời điểm anh tới, căn phòng xuống cấp nghiêm trọng. Anh Bình giữ nguyên phần gạch bông lát nền, sửa tường và sơn hiệu ứng bê tông, tạo không gian hoài cổ, mang nét truyền thống của những ngôi nhà Hà Nội xưa.

"Căn phòng nằm trong ngõ hẹp, rất tối lại phải đi qua cầu thang cũ kỹ. Thế nhưng bước khỏi cầu thang, tôi thấy khoảng giếng trời ngập nắng, những cây dây leo xanh mướt, rất đẹp mắt. Tôi quyết định mở quán cà phê ở đây, tạo ra một không gian bình yên, hoài niệm, khác xa với phố xá xô bồ ngoài ngõ", anh Bình chia sẻ.

Nữ du khách tới từ Anh - Vanessa mò mẫm tìm đường vào quán cà phê. Cô quyết định tới đây sau khi xem một video trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Huy

Phía trong quán, khách ngồi kín. Hầu hết khách tới đây là du khách quốc tế, mong muốn trải nghiệm hương vị cà phê Việt Nam truyền thống. Ảnh: Nguyễn Huy

Nội thất của quán khá đơn giản với vài bộ bàn, ghế gỗ, trang trí thêm cồng chiêng Tây Nguyên, dụng cụ pha chế cà phê do chủ quán sưu tầm.

"Tháng đầu tiên khi khai trương, quán lác đác vài khách. Tuy nhiên, thay vì quảng bá rầm rộ, tôi xác định sẽ đón tiếp, trân trọng từng vị khách tới quán. Họ chính là những người lan tỏa hình ảnh quán đi xa nhất", anh Bình nói.

Du khách có thể quan sát các công đoạn để tạo ra cốc cà phê. Ảnh: Nguyễn Huy

Anh Bình là một người đam mê cà phê truyền thống, đã có 11 năm nghiên cứu về vùng nguyên liệu, phương pháp chế biến cà phê hạt mộc.

Điểm đặc biệt của quán chính là sử dụng cà phê hạt tới từ 10 vùng nguyên liệu ngon bậc nhất trên cả nước từ Điện Biên, Sơn La vào Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Lâm Đồng... Cà phê từ mỗi vùng được anh Bình sử dụng để pha chế một món đồ uống khác nhau, tùy theo đặc điểm hương vị.

Chủ quán dành nhiều chứng nhận uy tín về nếm hương vị, pha chế cà phê. Ảnh: Nguyễn Huy

Với món cà phê trứng, anh sử dụng cà phê trồng tại Đắk Nông với hương vị gợi tới mùi vị hạt tiêu đen, có thể át đi vị tanh của trứng và làm món đồ uống trở nên thơm ngon hơn.

Trong khi đó cà phê kem dừa lại dùng cà phê Robusta trồng tại Gia Lai với chút hương thơm socola, caramel, quyện với lớp kem dừa bồng bềnh, mát lạnh.

Món cà phê trứng là sự kết hợp tinh tế của cà phê trồng tại Đắk Nông và trứng gà ta. Mỗi cốc có giá 66.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Huy

Du khách ghé thăm và chọn món, chủ quán cùng nhân viên mới bắt đầu xay hạt, pha chế. Ảnh: Nguyễn Huy

Jana (cô gái áo đen) cùng 4 người bạn tới từ Tây Ban Nha chờ khá lâu để có thể thưởng thức cà phê của quán. Nhưng họ không hề sốt ruột, thậm chí còn cảm thấy "bùng nổ" với hương vị đồ uống tại đây. Ảnh: Nguyễn Huy

Quán mở cửa từ 8h-20h hàng ngày. Diện tích hạn chế nên mỗi lượt quán chỉ đón tối đa 20 khách. Tháng 10 tới tháng 3 năm sau là thời điểm khách quốc tế tới quán đông nhất, đôi khi phải xếp hàng ngoài ban công chờ chỗ ngồi.

Quán nằm trong ngõ nhỏ nên không có khu vực để xe. Nếu du khách đi xe máy sẽ phải gửi ở các hàng quán cách đó 200m-500m.

Địa điểm này phù hợp với những người thích trải nghiệm không gian bình yên, hoài niệm và thưởng thức, tìm hiểu về các loại cà phê Việt Nam.

Nếu gặp gỡ chủ quán, khách hàng có thể lắng nghe những chia sẻ thú vị về vùng cà phê khắp đất nước, những chiếc phin truyền thống tới hiện đại hay công dụng khác nhau giữa các loại phễu, cốc, máy xay... Điều đó làm 8-10 phút chờ đợi cốc cà phê hoàn thành dường như trôi nhanh hơn.

Con ngõ nhỏ và cầu thang hẹp, cũ kỹ dẫn vào quán cà phê.