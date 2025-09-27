Trong lúc dạo chơi ở phố cổ Hà Nội, anh Zhuyian (35 tuổi), du khách người Trung Quốc tình cờ phát hiện một quán cà phê có ban công ngập ánh nắng, nằm trong ngôi nhà cổ kính giữa ngã tư Hàng Chiếu - Đồng Xuân nhộn nhịp. Với con mắt của một nhiếp ảnh gia, anh lập tức nghĩ: “Ban công này chắc chắn là góc ngắm phố phường lý tưởng”.

Nam du khách tập tức sang đường tìm lối vào quán. “Nhìn từ xa, tôi thấy ban công rất rộng, nhưng khi lại gần thì chỉ toàn các sạp hàng bán đồ trang trí san sát nhau. Tôi đi qua đi lại khá lâu, mãi đến khi nhờ một người dân chỉ dẫn mới thấy tấm biển nhỏ ghi tên quán trước một con ngõ hẹp”, Zhuyian kể.

Quán cà phê nằm ở ngôi nhà tại ngã tư, với ban công rất rộng, thu hút sự chú ý của du khách. Ảnh: Huy Nguyễn

Nam du khách men theo con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi. Hai bên tường ngõ cũ kỹ, tróc vôi và ẩm thấp. Anh bước lên cầu thang, qua một hành lang hẹp thì tới quán cà phê nhỏ.

"Ban công nơi đây thật sự là món quà bất ngờ cho du khách. Ở đây, tôi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ con phố Hàng Mã rực rỡ, dòng người qua lại nhộn nhịp. Tôi chắc chắn phải giới thiệu nơi này trên các kênh mạng xã hội của mình", anh nói.

Zhuyian đã trở lại quán cà phê 2 lần trong 2 ngày liên tiếp vì quá thích nơi đây.

Anh Zhuyian đang mải miết quay lại hình ảnh ngã tư Hàng Chiếu - Đồng Xuân và phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu từ ban công quán cà phê. Ảnh: Huy Nguyễn

"Có nhiều vị khách quay lại quán mỗi ngày trong thời gian họ ở Hà Nội", chị Phạm Thùy Dương - chủ quán cà phê chia sẻ.

Trên một số ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm du lịch, nhiều du khách gọi hành trình khám quán cà phê ở ngõ 27 phố Đồng Xuân này là "chuyến thám hiểm".

Họ phải "truy tìm" lối vào quán nằm khuất nấp giữa những cửa hàng khác, qua con ngõ sâu, tối om như mê cung, địa đạo để tìm tới không gian ban công tuyệt đẹp - nơi có thể ngắm phố Hàng Mã, Hàng Chiếu, Đồng Xuân.

Rất nhiều đoạn video "thám hiểm", tìm đường vào quán cà phê được du khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Con ngõ siêu nhỏ dẫn vào quán cà phê - nơi được miêu tả như một mê cung hay địa đạo. Video: Linh Trang - Huy Nguyễn

Quán cà phê đã mở được 3 năm, trên tầng 2 của một căn nhà cổ. Theo 520 lượt đánh giá trên Google, quán được chấm 4,9/5 điểm.

Nữ chủ quán cho biết, chị tình cờ dạo phố và phát hiện ngôi nhà ở ngã tư Hàng Chiếu - Đồng Xuân có ban công rất rộng nhưng dường như bỏ trống, không ai sử dụng. Chị Dương tìm tới hỏi thông tin với mong muốn thuê lại, làm một quán cà phê nhỏ.

"Chủ nhà sở hữu tầng 2 và 3 của ngôi nhà, mỗi tầng rộng chỉ 25m2, ban công chiếm hơn 1/2 diện tích. Tầng 1 là nơi ở, kinh doanh của các hộ khác. Thời điểm tôi tới thuê, ngôi nhà đã bỏ trống cả chục năm, xuống cấp, bụi giăng kín, tường loang lổ, bong tróc", chị Dương kể.

Con ngõ và cầu thang dẫn lên quán cà phê đều rất cũ kỹ, tường bong tróc, loang lổ. Ảnh: Huy Nguyễn

Hành lang dẫn vào quán rất hẹp và đã cũ. Ảnh: Huy Nguyễn

"Tình trạng nhà rất kém nhưng góc ban công này thực sự đẹp, nét đẹp bình dị, hoài cổ, không dễ tìm thấy. Nhà nằm trong ngõ sâu, nhỏ hẹp nên giá thuê phù hợp với tôi", chị Dương nói thêm.

Đây là không gian nhà cổ nên chủ quán không được tác động, thay đổi cấu trúc nhà. Việc sang sửa, dọn dẹp, mang đồ đạc qua con ngõ nhỏ vào quán đều rất vất vả.

Ở ban công, chị Dương gia cố cho chắc chắn, đảm bảo an toàn và sử dụng gạch bông làm thành dãy bàn nhỏ xinh. Ảnh: Huy Nguyễn

Đồ uống chính của quán là các loại cà phê như cà phê sữa, cà phê đen, cà phê trứng, cà phê cốt dừa... Chủ quán sử dụng hoàn toàn cà phê hạt, tự xay. Món đồ uống đắt khách nhất là cà phê trứng, giá 50.000 đồng/cốc, được pha chế từ cà phê, trứng và sữa.

Quán không quá đông nên khi khách gọi, chị Dương hoặc người quản lý quán mới trực tiếp đánh trứng. Thực khách có thể quan sát toàn bộ công đoạn để tạo nên món cà phê trứ danh của Hà Nội.

Khách gọi, chủ quán mới đánh trứng để giữ độ tươi mới

Phần trứng bông xốp, thơm dịu tạo nên cốc cà phê hấp dẫn. Ảnh: Huy Nguyễn

Gần đây, chủ quán có đưa vào thực đơn thêm món matcha muối. Trà xanh matcha với hương thơm đặc trưng hòa quyện cùng lớp kem muối béo mịn, mặn mặn, được thực khách trẻ yêu thích.

"Tôi vốn là người yêu cà phê nên tự học hỏi các công thức làm cà phê, đồ uống và đưa chúng vào phục vụ khách", chị Dương nói.

Đồ uống của quán có giá dao động từ 35.000-60.000 đồng/cốc. Theo chủ quán, khoảng 90% khách tới đây là du khách quốc tế, những người thích khám phá ngõ ngách và nét xưa cũ, hoài cổ của Hà Nội. Từ tháng 9 cho đến sau Tết âm lịch, quán bước vào mùa đông khách nhất trong năm.

Rất nhiều du khách check-in tại quán cà phê và thích thú chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Fanpage quán

Điểm trừ của quán là không có chỗ để xe. Khách hàng sẽ phải gửi xe máy cách đó khoảng 20m và đi bộ vào quán. Chi phí gửi xe máy ban ngày là 10.000 đồng và thường cao hơn vào buổi tối.