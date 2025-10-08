Sáng 8/10, nhân viên quán cà phê số 8/165 Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) miệt mài dọn dẹp sau trận ngập kéo dài một ngày. Những cơn mưa lớn dồn dập do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, khiến khu vực trước cửa quán ngập sâu, có thời điểm cao tới 50-60cm. Nước tràn vào trong quán. Hoạt động kinh doanh của quán đình trệ.

"Trong hơn 1 tháng qua, tính từ lúc khai trương (cuối tháng 8), quán đã hứng chịu 3 trận ngập do ảnh hưởng của bão Ragasa (26/8), bão Bualoi (30/9) và bão Matmo (7/10). Mực nước ngập phía trong quán khoảng 60cm và thậm chí cao tới 90cm vào ngày 30/9", anh Hiếu Nguyễn, đồng sáng lập quán cà phê cho biết.

Tình trạng ngập phía trước và trong quán ngày 7/10. Ảnh: NVCC

"Khi chúng tôi tìm kiếm mặt bằng tại đây, hoàn toàn không biết có cảnh ngập nước sau mưa lớn như thế này. Tình trạng ngập sâu khiến trang thiết bị và nội thất của quán thiệt hại nặng nề. Thêm vào đó, sau mỗi đợt ngập, quán phải đóng cửa 4-5 ngày dọn dẹp, tổng vệ sinh nên thiệt hại kinh tế cũng lớn", anh Hiếu cho biết.

Sau lần đầu bị ngập bất ngờ không kịp trở tay, hai đợt tiếp theo, khi nghe tin dự báo bão về, quán cà phê này đều chủ động kê trang thiết bị lên cao, để hạn chế tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, 3 đợt ngập sâu liên tiếp khiến nước thấm ngược từ sàn lên tường, rất khó xử lý. Trận ngập ngày 30/9 còn kéo dài 2 ngày liên tục.

"Những ngày qua, nhiều khách hàng, bạn bè cũng liên lạc hỏi thăm tình trạng của quán. Chúng tôi đã lên phương án tu bổ để ngăn chặn những chỗ nước có thể tràn vào. Chi phí đầu tư vào quán cũng khá lớn nên không thể rời đi được. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục để sớm đem lại không gian thoải mái nhất cho khách hàng", anh Hiếu cho biết.

Quán miệt mài dọn dẹp, tổng vệ sinh sau khi nước rút. Ảnh: NVCC

Hình ảnh quán ngập sâu được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Cư dân mạng gọi đây là "quán cà phê khổ nhất Hà Nội" vì vừa khai trương đã chịu liên tiếp 3 trận ngập nghiêm trọng.

Ngày 7/10, nhiều hàng ăn, quán cà phê tại khu vực Thái Hà cũng phải đóng cửa, ngưng kinh doanh do ảnh hưởng của ngập sâu sau mưa. Tới sáng 8/10, nước đã rút gần hết, hoạt động kinh doanh dần trở lại bình thường.