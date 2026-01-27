Silke và Kieran - hai du khách người Anh gần đây có chuyến du lịch Việt Nam, ghé thăm một vài điểm đến nổi tiếng và thưởng thức các món ăn hấp dẫn.

Tại TPHCM, cặp vợ chồng trẻ có dịp trải nghiệm nhiều món ngon như bánh cuốn, phở bò, nộm bò khô… Trong đó, chè mâm là thức quà đường phố để lại cho họ ấn tượng đậm nét.

Vợ chồng Silke và Kieran thưởng thức món chè mâm ở vỉa hè TPHCM

Địa điểm mà Silke và Kieran thưởng thức chè mâm là quán chè vỉa hè nằm nép mình bên một khu chung cư cũ ở đường Sư Vạn Hạnh, phường Vườn Lài (phường 2, quận 10 cũ).

Sau khi xem thực đơn, cả hai quyết định gọi một phần chè mâm và không khỏi trầm trồ khi thấy món ăn được bê lên.

Theo quan sát của Kieran, một mâm chè dành cho 2 người nhưng có tới 16 món. Vì khẩu phần nhiều hơn tưởng tượng nên cô còn hoài nghi rằng “liệu có nhầm lẫn gì không?”.

Silke cũng ngạc nhiên: “Chúng tôi sẽ phải ăn hết tất cả các món này sao? Có lẽ tôi phải mời thêm ai đó cùng thưởng thức”.

Hai vị khách Tây gọi một mâm chè đầy đủ gồm 16 món, giá 142.000 đồng

Hai vị khách Tây cho biết, dù ghé quán chè mâm khá sớm nhưng họ bất ngờ vì lượng khách rất đông.

Ngoài ăn tại chỗ, nhiều khách còn mua mang về. Chủ quán và nhân viên liên tục múc chè, bày lên mâm để phục vụ khách.

Sau khi nếm thử vài món, Kieran nhận xét hương vị rất ngon.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ món tráng miệng làm từ các loại đậu lại ngon đến vậy. Nhưng khi đến Việt Nam và nếm thử, tôi thấy hương vị của chúng quả thực tuyệt vời”, cô nói.

Chung cảm nhận, Silke cũng dành lời khen cho các món chè. Anh cho hay, nguyên liệu và kết cấu của các món chè khá ấn tượng, mỗi loại lại có một hương vị thơm ngon khác nhau.

“Có món thì đặc sánh, dẻo dính, có món ăn kèm trân châu giòn giòn, có món lại ăn khô, khá lạ miệng”, anh miêu tả.

Silke khen các món chè đều ngon, còn Kieran thừa nhận "no đến hôm sau"

Silke và Kieran thừa nhận, số lượng món chè nhiều đến nỗi họ cố gắng ăn một lúc cũng chỉ hết 10/16 món. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục ăn thêm nhưng đành bỏ cuộc.

“Chúng tôi vẫn còn 2 chén chè này. Thực sự tôi thấy no rồi, không thể ăn thêm nữa.

Tôi nghĩ món chè mâm này không phải dành cho 2 người mà là cho 10 người”, nữ du khách đến từ châu Âu bày tỏ.

Khi thanh toán, cặp đôi càng bất ngờ vì một mâm chè 16 món chỉ hết 142.000 đồng.

“Mức giá này khá phù hợp với người trẻ. Còn tôi chắc chắn no đến tận ngày mai”, Kieran hài hước nói thêm.

Các món chè được phục vụ theo từng chén nhỏ, thực khách có thể nếm thử nhiều hương vị mà không sợ ngán hay no. Ảnh: Hà Nguyễn

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Ngô Thị Thanh Tuyền – chủ quán chè mâm mà vợ chồng Silke ghé thăm cho biết, quán chè có từ thời bà ngoại của chị.

Bà bán chè nóng từ trước năm 1975 với vài món quen thuộc như: chè đậu, chè chuối…

Sau khi tiếp quản, mẹ chị Tuyền bổ sung vào thực đơn một số món chè mới. Tuy vậy, quán chè vẫn chưa có thực đơn phong phú như bây giờ.

“Tôi là đời thứ 3 bán tại quán chè này. Tính đến nay, quán chè của gia đình đã tồn tại nửa thế kỷ. Theo thị hiếu của khách hàng, tôi phát triển thêm một số món chè mới”, chị Tuyền chia sẻ.

Hiện, quán phục vụ 16 món chè với đủ hương vị, từ chè đậu trắng, chè trôi nước, chè khoai môn, chè chuối cho đến chè mè đen, chè bắp, chè bà ba, chè ỷ...

Vì các món chè ở đây được bày lên mâm nên lâu dần người ta quen gọi là chè mâm.

Mỗi chén chè tại quán có giá dao động từ 8.000-12.000 đồng. Một mâm đủ 16 bát có giá 142.000 đồng. Tùy theo nhu cầu, khách có thể chọn ăn một hoặc nhiều loại chè cùng một lúc.

Nhiều thực khách từng thưởng thức chè mâm nhận xét, các món chè của quán có độ ngọt thanh, không gắt. Độ béo của chè ở mức vừa phải, khiến thực khách không cảm thấy ngấy khi ăn.

Ảnh: SilkyRontheRoad