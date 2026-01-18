Trong chuyến đi tới xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) gần đây, Dalton Rhone – du khách người Mỹ có dịp trải nghiệm hai món phở độc đáo của người dân địa phương. Đó là phở chua và phở gà đen.

Ở vùng đất Bắc Hà, món phở có 3 phiên bản sáng tạo là phở chua, phở trộn và phở gà (gà đồi hoặc gà đen). Những món phở này đều được chế biến từ nguyên liệu “cây nhà lá vườn” như thịt lợn đen, gà đồi, rau cải mèo và vài gia vị đặc trưng (hạt dổi, thảo quả, quế hồi, hạt xẻn…).

Dalton thử món phở chua ở Bắc Hà, Lào Cai

Món đầu tiên Dalton thưởng thức là phở chua, giá 35.000 đồng/bát.

Theo quan sát của vị khách người Mỹ, món phở này khá lạ vì sợi phở có màu hồng nhạt, được làm từ loại gạo đỏ bản địa ở vùng đất Bắc Hà.

Một bát phở chua bao gồm bánh phở mới tráng, thịt xá xíu, rau thơm, lạc giã dối. Trong đó, phần nước chua lên men từ rau cải được xem là “linh hồn” của món ăn. Khi ăn, thực khách trộn nước chua với phở, thịt xá xíu, kèm đậu xị, ớt xào…

“Nước xốt là yếu tố tạo vị chua nhất. Nó không giống nước dùng phở thông thường mà giống như một loại nước trộn làm từ giấm hơn”, Dalton nhận xét.

Phở chua là một trong những đặc sản có tiếng ở Bắc Hà. Ảnh: Vi Nhung

Cảm nhận đầu tiên của anh khi nếm thử món phở chua là hương vị khá lạ, khác hẳn những món phở từng thử trước đó.

“Điểm khác biệt là món này thưởng thức nguội, giống như món phở lạnh và hương vị không đậm lắm. Chủ quán bảo mình có thể cho thêm chút muối để vị đậm đà hơn”, anh nói thêm.

Sau khi nêm nếm thêm chút muối và ớt chưng như hướng dẫn, vị khách Tây thừa nhận mùi vị của món phở chua trở nên hấp dẫn hơn. Anh cũng khen thịt xá xíu được chế biến khéo léo, có độ mềm, đượm vị và ngon.

“Đây là một phiên bản phở rất độc đáo, có thể không phải kiểu phở mình thích nhất nhưng ở Bắc Hà thì đây chắc chắn là món đáng thử”, du khách người Mỹ bày tỏ.

Vị khách Tây thưởng thức phở chua và nhận xét hương vị không quá đậm nhưng đáng thử

Buổi tối, Dalton tiếp tục đi dạo chợ đêm ở Bắc Hà và quyết định thử món phở gà đen vì muốn trải nghiệm hương vị của loại gà đặc sản có tiếng.

Anh cho biết, hình thức món phở này trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa hai điểm thú vị.

Một là, bánh phở có màu hồng, khác với bánh phở màu trắng ngà truyền thống. Phần bánh phở này cũng là nguyên liệu làm nên món phở chua.

Hai là, món phở sử dụng nguyên liệu từ thịt gà đen – giống gà bản địa được biết đến với phần thịt săn chắc, ngọt thơm.

“Mình chưa từng ăn món phở nào như thế này trước đây. Thịt gà đen trông không khác gà ta, trừ lớp da màu đen nhưng ăn vào sẽ thấy mùi vị của nó có chút khác biệt”, anh nói.

Dalton trải nghiệm món phở gà đen ở chợ đêm

Khi thưởng thức, vị khách Tây cũng bất ngờ trước mùi vị ngon ngọt của thịt gà đen.

Theo khẩu vị riêng, anh thấy thích thịt gà ta hơn nhưng khẳng định phở gà đen là món đáng trải nghiệm, “là món phở mà du khách khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác tại Việt Nam”.

“Bắc Hà là một nơi thật sự đặc biệt ở tỉnh Lào Cai. Đây là điểm đến mang cảm giác mộc mạc, đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Mình đã ăn rất nhiều loại phở khác nhau trong nhiều năm qua nhưng 2 tô phở ở Bắc Hà lần này thì hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ món phở nào mình từng thử trước đây”, Dalton viết trên trang YouTube cá nhân.

Ảnh: Dalton Rhone