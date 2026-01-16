Gary Butler là một nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực người Anh, đang sinh sống ở Bangkok (Thái Lan). Anh sở hữu kênh YouTube "The Roaming Cook" có hơn 110.000 người theo dõi, nổi tiếng với những video chia sẻ về ẩm thực đường phố "xứ chùa vàng".

Thời gian gần đây, Gary đã tới Hà Nội và trải nghiệm ẩm thực theo gợi ý của những người bạn thân thiết ở Việt Nam. Một trong những nơi anh thích nhất là quán phở "siêu đông đúc" ở phường Phú Thượng.

Quán phở đông kín thực khách. Ảnh: The Roaming Cook

Gary cho hay, anh từng được một người bạn đang sống ở TPHCM giới thiệu về quán phở này từ 4 năm trước. Khi đó, anh đã rất ấn tượng và lưu lại địa chỉ. Lần này, anh may mắn được một người bạn khác đưa tới đúng quán phở ấy. Người bạn đó đánh giá rất cao và dành nhiều lời khen cho hương vị phở của quán.

Khi Gary và bạn tới nơi, các dãy bàn đã được thực khách ngồi chật kín, gian bếp nghi ngút khói, chủ quán và nhân viên làm việc không ngừng nghỉ. Hơn chục người khác còn đang xếp hàng chờ gọi món.

Gary bất ngờ trước cảnh xếp hàng tại quán. Ảnh: The Roaming Cook

Quán phở anh ghé là phở Hồ Lợi. Không nằm ở khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội nhưng vài năm trở lại đây, phở Hồ Lợi trở thành quán quen của nhiều thực khách. Quán thường xuyên "quá tải", khách ngồi kín chỗ, xếp hàng dài chờ gọi món.

Chủ quán phở này là chị Hồ Thị Mai Hoa. Hơn 10 năm trước, khi bố đẻ của chị - ông Hồ Lợi - già yếu, thương tâm huyết của bố dành cho món phở bò, chị Hoa thuyết phục gia đình cho tiếp quản quán phở.

Chị Hoa, chủ quán phở nổi tiếng. Ảnh: Linh Trang

Quán bán rất nhiều món phở khác nhau từ tái, chín, nạm, gầu tới sốt vang, xào lăn, lõi, sườn nhừ. Theo chị Hoa, nồi nước dùng phở được ninh 18 tiếng. Phần xương, chị Hoa chọn loại tươi, ngon, ngâm 4-5 tiếng với gừng, chanh, muối, sau đó rửa sạch, chần với nước sôi pha rượu, gừng để khử mùi hôi. Chiếc nồi ninh được đặt làm riêng, có thể hầm 350 lít nước.

Quán có nước dùng đục, hơi béo và đậm đà. Nước dùng không nặng mùi mắm, không có mùi gây.

Trong thời gian chờ đợi, người bạn cũng giới thiệu với Gary một số thông tin về quán phở. Cô ấy gợi ý anh gọi 3 món nổi tiếng là phở bò tái nạm truyền thống, phở sốt vang và phở sườn "khổng lồ" - món ăn nổi tiếng ở đây.

Khi những tô phở nghi ngút khói được bưng ra, nam thực khách liên tục khen hấp dẫn.

Gary gọi 3 loại phở khác nhau để thưởng thức, kèm một bát tủy - gân ăn kèm. Ảnh: The Roaming Cook

Nếm thìa nước dùng món phở tái nạm, anh nhận xét: "Nó cực kỳ đậm đà và có vị ngọt sâu nhưng là vị ngọt từ xương rất rõ chứ không phải là đường hay gia vị. Với thời tiết se lạnh thì món ăn này cực kỳ tuyệt vời".

Gary thử ăn 1 miếng sườn. Phần thịt sườn siêu mềm, có thể dùng đũa gỡ ra dễ dàng. "Thật không tin được", anh thốt lên. Phần sườn rất nhừ, vị thơm, dễ ăn.

Nam thực khách gật gù khen ngon. Ảnh: The Roaming Cook

Nhưng hương vị Gary ấn tượng hơn cả là phở sốt vang với màu đỏ cam bắt mắt. "Nhìn nó như một món thịt hầm. Nước dùng đậm đà, nhiều hương vị. Tôi thích nó hơn cả phở truyền thống", anh nói.

Thịt nạm bò và gân bò đều chín mềm nhưng không bị nhừ và vẫn có độ dai, giòn nhẹ. Gary khẳng định, đây là một quán phở du khách nên ghé khi tới Hà Nội.

Tuy nhiên, quán đón lượng khách đông nên đôi khi, khách phải chờ 15-20 phút. Ngoài ra, vị trí của quán cũng cách khá xa khu vực phố cổ, khoảng 10km.

Thịt, sườn của quán đều rất tươi ngon. Ảnh: Linh Trang