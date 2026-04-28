Trong những năm gần đây, Hàn Quốc không chỉ siết chặt thủ tục nhập cảnh mà còn tăng cường kiểm soát hành lý cá nhân của du khách nhằm bảo vệ an ninh, môi trường và hệ sinh thái nội địa. Những quy định này, nếu không nắm rõ du khách có thể bị phạt tiền, tịch thu đồ hoặc thậm chí từ chối nhập cảnh.

Trái cây, thực phẩm

Một trong những nhóm bị kiểm soát chặt chẽ nhất là thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật. Theo quy định của Korea Customs Service và cơ quan kiểm dịch, du khách không được mang theo thịt tươi, thịt chế biến (xúc xích, giò chả, thịt khô), sữa, trứng cũng như trái cây tươi, rau củ hoặc hạt giống chưa qua xử lý.

Thực phẩm tươi sống và chế phẩm từ thịt bị cấm mang vào Hàn Quốc. Ảnh minh hoạ: F.P

Ngay cả những món quà phổ biến như lạp xưởng, chà bông hay bánh có nhân thịt cũng có thể bị giữ lại để kiểm tra. Nếu không khai báo trung thực, mức phạt có thể lên tới hàng triệu won. Hàn Quốc đặc biệt cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập qua thực phẩm.

Một số loại thuốc

Nhiều du khách Việt có thói quen mang theo thuốc cá nhân, nhưng tại Hàn Quốc, một số loại thuốc giảm đau, thuốc an thần hoặc thuốc chứa thành phần gây nghiện bị kiểm soát chặt. Những loại thuốc này nếu không có đơn kê rõ ràng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có thể bị tịch thu.

Ngoài ra, các sản phẩm “xách tay” như thực phẩm chức năng, đông y, thuốc nam không rõ thành phần cũng dễ bị giữ lại để kiểm tra. Cơ quan chức năng khuyến cáo chỉ nên mang lượng vừa đủ dùng cá nhân và có giấy tờ chứng minh.

Tiền mặt và hàng hóa giá trị cao

Theo quy định, nếu mang theo số tiền mặt vượt quá 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng) hoặc ngoại tệ khác tương đương giá trị, du khách bắt buộc phải khai báo với hải quan. Việc không khai báo có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ số tiền.

Bên cạnh đó, hàng hóa có giá trị cao như túi xách hàng hiệu, thiết bị điện tử số lượng lớn cũng có thể bị kiểm tra nhằm tránh tình trạng buôn lậu trá hình dưới dạng hành lý cá nhân.

Du khách bắt buộc phải khai báo hải quan nếu mang tiền mặt vượt quá 10.000 USD. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

Vật phẩm nguy hiểm và hàng cấm

Các vật dụng như dao, kéo, bình xịt tự vệ, chất dễ cháy nổ, pháo, hoặc thiết bị có thể gây nguy hiểm đều bị cấm mang vào Hàn Quốc. Quy định này áp dụng cả hành lý xách tay và ký gửi, tùy từng loại. Một số vật phẩm tưởng chừng vô hại như bật lửa số lượng lớn, pin dự phòng công suất cao cũng nằm trong danh sách kiểm soát.

Nếu trong hành lý có mang dao, kéo hoặc vật sắc nhọn, bạn sẽ bị khám xét, tịch thu, phạt tiền hoặc nghiêm trọng hơn là tạm giam. Ngoài ra, thông tin này cũng sẽ được Hàn Quốc lưu lại, có thể ảnh hưởng đến việc xin visa lần sau.

Văn hóa phẩm có nội dung nhạy cảm

Hàn Quốc là quốc gia rất coi trọng các giá trị văn hóa truyền thống và việc tuân thủ pháp luật. Vì vậy, Chính phủ nước này không cho phép bất kỳ ai mang theo các ấn phẩm in, bản ghi âm, thậm chí cả tranh minh họa có nội dung xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa.

Những vật phẩm bị cấm bao gồm tranh ảnh, báo in có nội dung tục tĩu, tuyên truyền phản động, bôi nhọ nhà nước; các bản ghi âm, video liên quan đến bí mật quốc gia...; tiền giả và giấy tờ bất hợp pháp.

Nếu bị phát hiện, không chỉ bị xử phạt, bạn còn có thể bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc vĩnh viễn.

Hàn Quốc là đất nước hấp dẫn khách du lịch. Ảnh minh hoạ: F.P

Việc nắm rõ quy định nhập cảnh không chỉ giúp du khách tránh rắc rối mà còn thể hiện sự tôn trọng luật pháp sở tại.

Trước mỗi chuyến đi, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách nên kiểm tra kỹ danh mục hành lý, đồng thời chủ động khai báo nếu có nghi ngờ. Trong bối cảnh kiểm soát biên giới ngày càng chặt chẽ, sự chủ động của du khách chính là “tấm vé an toàn” để hành trình bắt đầu suôn sẻ.

(Tổng hợp)