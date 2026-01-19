Cuối mùa hè 2025, anh Bùi Xuân Việt – nhiếp ảnh gia quê Đồng Nai lần đầu đặt chân đến Greenland, chờ đợi khoảnh khắc được ngắm băng trôi và cá voi.

Đây là hòn đảo lớn nhất thế giới nằm ở Bắc Cực, thuộc chủ quyền của Đan Mạch và có diện tích khoảng 2,16 triệu km2.

Anh Việt ghé thăm Greenland lần đầu, ấn tượng trước những cảnh tượng kỳ vĩ mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất này

Công dân Việt Nam hiện nay có thể dùng visa Schengen để nhập cảnh Greenland với điều kiện chuyến bay phải xuất phát từ Đan Mạch (được xem là chuyến bay nội địa).

Nếu khởi hành từ Việt Nam, du khách phải trải qua chuyến bay dài, lần lượt quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, ghé Faroe, Iceland rồi mới tới Greenland.

“Hành trình bay từ Việt Nam tới đây kéo dài khoảng 45 giờ, gần 2 ngày nên du khách khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Chưa kể, một số chuyến có thể bị trì hoãn khiến thời gian di chuyển càng lâu hơn.

Vì thế, nhân chuyến đi châu Âu, tôi kết hợp ghé thăm Greenland, vừa rút ngắn thời gian đi lại, vừa tiết kiệm chi phí hơn”, anh Việt kể.

Các tảng băng trắng xóa, cao bằng tòa nhà mấy chục tầng, kết hợp với mặt nước phẳng như gương, tạo thành khung cảnh vô cùng huyền ảo

Ngày đầu tiên ở Greenland, anh Việt tới thị trấn Ilulissat, đi thuyền tham quan vịnh Disko - nơi được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2004 để ngắm những tảng băng trôi khổng lồ ở đây.

Anh cũng ghé thăm ngôi làng đánh cá Oqaatsut chỉ có khoảng 30 cư dân với những căn nhà gỗ đầy màu sắc.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở vịnh Disko, Greenland được nhiếp ảnh gia Việt ghi lại

Nhiếp ảnh gia quê Đồng Nai tiết lộ, điều bất ngờ đầu tiên anh thấy ấn tượng khi đặt chân đến Greenland là các ngôi nhà ở đây được sơn màu theo công năng riêng.

Ví dụ, bệnh viện sơn màu vàng, trường học sơn màu xanh lá cây… và còn có cả những khu nhà mang nhiều màu sắc khác như đỏ, đen, vàng, xanh dương…

Du khách đi tàu tham quan vịnh Disko

Khách Việt sững sờ trước cảnh tượng những dòng thác nhỏ chảy ra từ tảng băng khổng lồ

Hai ngày còn lại, anh Việt chủ yếu dành thời gian đi “săn” cá voi lưng gù và chiêm ngưỡng hiện tượng tự nhiên thú vị - “mặt trời lúc nửa đêm”.

Thời điểm mùa hè, địa điểm đi săn của cá voi lưng gù nằm ở khá xa thị trấn Ilulissat. Để ngắm được sinh vật khổng lồ này, nhiếp ảnh gia trẻ phải di chuyển bằng tàu hơn 1 tiếng mới tới nơi.

Ở đây tuy không có băng trôi nhưng tập trung khá nhiều cá voi từ khắp vùng biển đổ về săn mồi.

“Phải đến ngày thứ 3, khi trở lại vịnh băng lần 2, tôi mới may mắn chụp được những bức ảnh ấn tượng với băng trôi và cá voi.

Đây là khoảnh khắc tôi rất mong đợi khi đặt chân đến Greenland. Tôi từng nghĩ điều đó khó có thể xảy ra nhưng cuối cùng đã làm được, giống như ‘trúng độc đắc’ vậy. Cảm xúc lúc đó vỡ òa, không thể diễn tả thành lời”, anh chia sẻ.

Khoảnh khắc cặp cá voi đang bơi sát núi băng được anh Việt chụp lại

Bức ảnh đạt giải Nhì của anh Việt tại ColorPro Awards 2025

Nhiếp ảnh gia người Việt cũng tiết lộ thêm, dù chỉ theo dõi và chiêm ngưỡng cặp cá voi được khoảng 5 phút nhưng đủ để anh chụp được nhiều bức hình “để đời”.

Một trong số những bức ảnh đó còn giúp anh trở thành người Việt Nam đầu tiên được giải nhì hạng mục nhiếp ảnh tại ColorPro Awards 2025.

Đây là cuộc thi nghệ thuật thị giác toàn cầu dành cho các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và nghệ sĩ kỹ thuật số, tập trung vào chủ đề "FLOW" (Dòng chảy) để thể hiện sự sáng tạo, thẩm mỹ qua các thể loại như: Nhiếp ảnh, Làm phim, Nghệ thuật số và AI Art.

Khung cảnh ở Greenland vào ban ngày (phải) và ban đêm (trái)

Ngoài thành công “săn” cá voi lưng gù, anh Việt còn ngỡ ngàng trước khung cảnh mặt trời vẫn sáng rực vào lúc nửa đêm ở Greenland.

“Dù nửa đêm, trời vẫn sáng như ban ngày vậy. Và tôi đã lên tàu lúc 21h, di chuyển tới vịnh Disko để ngắm hoàng hôn lúc 24h”, anh Việt nhớ lại.

Trong thời gian khám phá hòn đảo lớn nhất thế giới, vị khách Việt cũng bất ngờ khi biết ở Greenland không có nhiều tuyến đường bộ kết nối các thành phố.

Phương tiện di chuyển chủ yếu là máy bay, tàu, thuyền và đặc biệt là xe chó kéo. Vì thế, khi tham quan quanh thị trấn, du khách thường bắt gặp những chú chó lông dày, to khỏe. Chúng có khả năng kéo những xe nặng nhọc di chuyển trong lớp băng tuyết lạnh giá của mùa đông.

Ảnh: Bùi Xuân Việt