Ngày 4/6, chuyên mục ẩm thực của The New York Times giới thiệu Phê trong bài viết về những địa chỉ ăn uống nổi bật tại thành phố. Có những ngày, thực khách phải xếp hàng kín vỉa hè để chờ thưởng thức một suất bánh mì chảo.

"Rất đáng để chờ"

Chị Phương Trần, người Hà Nội sang Mỹ định cư 10 năm, đã 2 lần tới Phê thưởng thức món ăn. Biết quán đông khách, lần đầu chị cùng một người bạn Mỹ đến sớm 45 phút trước giờ mở cửa nhưng vẫn phải chờ hơn 1 tiếng mới có bàn.

"Ở New York, vào mùa hè, việc xếp hàng là chuyện thường gặp. Nhưng khi tới nơi, mình rất bất ngờ khi lượng khách đông, xếp hàng dài gần nửa con phố. Mặc dù tiết trời giữa trưa hè nóng nực, mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi và trò chuyện sôi nổi", chị Phương kể.

Hình ảnh dòng người xếp hàng chờ thưởng thức bánh mì chảo do chị Phương ghi lại. Nguồn: Tran Treats

Sau thời gian chờ đợi, hai vị khách bước vào không gian sắp xếp với những bộ bàn ghế nhựa thấp, bức tường gạch, cổng sắt và quầy bếp inox, gợi nhớ hàng ăn bình dân ở Việt Nam.

Chiếc chảo gang được bưng ra khi còn nóng hổi, bên trong đầy ắp trứng ốp lòng đào, thịt bò, giò lụa, pate, phô mai Con Bò Cười, đồ chua và dưa leo. Thịt vẫn cháy xèo xèo trên mặt chảo, tỏa mùi hương thơm phức.

"Món bánh mì chảo tại đây khá giống với hương vị món ăn tại Việt Nam, từ chiếc bánh mì vỏ mỏng giòn, ruột mềm tới hương vị thịt bò, giò lụa, pate, phô mai... Ở New York mình thấy không có nhiều nhà hàng thực hiện món ăn này nên Phê càng trở nên đặc biệt", chị Phương cho biết.

Người bạn Mỹ đi cùng chị chưa từng thử bánh mì chảo. Sau khi ăn, vị khách thốt lên "rất đáng để chờ".

Suất bánh mì chảo đầy đặn. Ảnh: Phe.nyc

Theo chị Phương, sự thú vị của Phê không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở không gian bài trí rất giống việt Nam.

"Quán nổi tiếng tới mức, sếp của tôi từng gửi video về Phê và nhận xét hình ảnh giống hệt Việt Nam", chị Phương kể.

Cả hai lần tới quán, chị Phương đều hài lòng. Món ăn không chỉ gợi nhớ hương vị quê hương mà còn khiến chị cảm thấy tự hào khi ẩm thực Việt có sức hút với bạn bè quốc tế.

Điều bất ngờ về chủ quán

Phê là mô hình kinh doanh mới của vợ chồng đầu bếp Jerald Head và chị Nhung Đào. Họ chính là chủ nhà hàng Mắm NYC - nổi tiếng với món bún đậu mắm tôm và không gian sử dụng bàn ghế nhựa, mang hình ảnh quen thuộc của những quán ăn bình dân Việt Nam.

Trong 3 năm liên tiếp, từ 2023 đến 2026, Mắm được The New York Times xếp trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất New York.

Nhà phê bình Pete Wells của tờ báo từng dành nhiều lời khen cho nhà hàng, gọi đây là một địa chỉ phục vụ món Việt hấp dẫn tại thành phố. "Thực khách ngồi trên vỉa hè, xung quanh có người đi dạo, xe cộ qua lại. Cảm giác như đang ăn trưa ở Hà Nội", ông Wells viết.

Món bún đậu mắm tôm hút khách của vợ chồng đầu bếp Jerald Head và chị Nhung Đào. Ảnh: NVCC

Với Phê, anh Jerald và chị Nhung chọn bánh mì chảo - món ăn vốn phổ biến ở Việt Nam nhưng không phải lựa chọn quen thuộc của thực khách New York. Quán hiện tập trung vào món này cùng các loại đồ uống Việt, trong đó có cà phê muối, cà phê cốt dừa, trà lá dứa, nước vối và cà phê pha nước mắm.

Để làm ra một suất bánh mì chảo mang hương vị gần với Việt Nam, chủ quán không sử dụng hoàn toàn nguyên liệu chế biến sẵn.

Họ tự làm bánh mì, pate, chả lụa và nước xốt, đồng thời dành nhiều thời gian thử nghiệm cách nướng bánh mì. Một số nguyên liệu Việt được đưa từ Việt Nam sang, trong đó có tiêu đen Lâm Đồng.

Quán cũng nhập những chiếc chảo gang và bộ chén đĩa từ Việt Nam để giữ cách phục vụ gần với món ăn nguyên bản.

Trên mạng xã hội, nhiều khách quốc tế chia sẻ trải nghiệm ăn bánh mì chảo tại Phê và cho biết, họ có cảm giác "đang du lịch tại Việt Nam".

Một phần bánh mì chảo tại đây có giá khoảng 28USD (hơn 700.000 đồng), còn các loại cà phê khoảng 7,5 USD (gần 200.000 đồng), chưa bao gồm thuế và tiền tip.

"Mình đã thử cả bánh mì chảo ở Phê và bún đậu mắm tôm ở Mắm. Đây có lẽ là hai quán ăn Việt Nam yêu thích nhất của mình tại New York. Nền ẩm thực và cà phê Việt Nam đang tạo nên một làn sóng mới tại thành phố New York với nhiều nhà hàng và cafe thế hệ trẻ nở rộ.

Là một người con sống xa nhà, mình cảm thấy rất hào hứng và trân trọng khi thấy bạn bè quốc tế yêu thích và ủng hộ ẩm thực Việt, đặc biệt là với những món ăn 'lạ' ngoài phở và bánh mì", chị Phương tâm sự.