Sáng 5/9, cùng với cả nước, 34 học sinh ở điểm Trường Tiểu học Phú Gia, phần lớn là con em dân tộc thiểu số, tham dự khai giảng trong bộ đồng phục trắng tinh khôi. Dù thiếu thốn đủ bề, buổi lễ vẫn diễn ra trang trọng, ấm cúng, với đầy đủ nghi thức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Thầy trò điểm Trường Tiểu học Phú Gia tại bản Phú Lâm trong lễ khai giảng sáng nay. Ảnh: Đậu Tình

Thầy Lê Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia, cho biết năm học này điểm trường đón 34 học sinh, trong đó có 6 em lớp 1; 2 em lớp 2; 8 em lớp 3 và 18 em lớp 4 và lớp 5. Phần lớn các em được ông bà nuôi dạy do bố mẹ đi làm ăn xa.

Sáng nay, từ sớm, các em đã được ông bà đưa đến dự khai giảng trong niềm háo hức sau kỳ nghỉ hè dài.

Lễ khai giảng trong không khí vui tươi, ấm cúng. Ảnh: Đậu Tình

Dù không có cờ hoa rực rỡ, không sân khấu dựng sẵn, 34 em học sinh vẫn có mặt đầy đủ tham dự khai giảng trong bộ đồng phục trắng tinh khôi. Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách trang trọng, vui tươi, ấm cúng, với đầy đủ các nghi thức như một ngày hội thực sự của thầy và trò vùng cao.

Lớp học ghép đặc biệt

Năm học mới, điểm trường có 3 giáo viên cắm bản. Để đảm bảo việc học, trường tổ chức 2 lớp ghép (lớp 1–2, lớp 4–5) và một lớp 3 riêng.

34 em học sinh có mặt đầy đủ tham dự khai giảng trong bộ đồng phục trắng tinh khôi

“Mỗi lớp có 2 chiếc bảng đen đặt ở hai đầu, học sinh ngồi quay lưng vào nhau. Một giáo viên phải dạy song song hai chương trình, vừa hướng dẫn lớp lớn làm bài, vừa dạy lớp nhỏ đánh vần, tập đọc”, thầy Dương chia sẻ.

Không chỉ vất vả trong giảng dạy, giáo viên còn phải chuẩn bị gấp đôi. Mỗi buổi học, thầy cô soạn hai giáo án, bố trí giờ “chéo môn” như lớp 2 học Toán thì lớp 1 học Tiếng Việt, để cả hai khối đều tiếp thu tốt.

Thầy Trần Đình Chung, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 4–5, nhiều năm tình nguyện bám bản, cho biết, khó khăn lớn nhất là việc đi lại: “Từ trung tâm xã vào điểm trường gần 20 km đường rừng, sỏi đá, đèo dốc ngoằn ngoèo. Mùa mưa, việc di chuyển gần như bất khả thi”.

Lớp học ghép đặc biệt tại điểm trường ở bản Phú Lâm. Ảnh: Đậu Tình

Theo thầy Chung, lớp học ghép là thiệt thòi cho học sinh, vất vả cho giáo viên. Nhưng điều đáng quý là các em đều tự giác đến trường, không bỏ học.

“Chúng tôi chỉ cần chuyên tâm lo dạy, làm sao để mỗi buổi học có chất lượng”, thầy nói.

Dù chỉ là điểm trường nhỏ với 34 học sinh, nhưng mỗi em đều mang trong mình khát vọng học chữ, nuôi hy vọng thay đổi tương lai, trở thành niềm tin của gia đình và bản làng.