Giữa biển trời Đông Bắc, khi nhiều nơi đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tại đảo Trần (đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng rộn ràng hơn trước ngày khai giảng.

Năm học 2025-2026, Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh, gồm 7 em cấp tiểu học và 1 trẻ mầm non.

Để chuẩn bị cho năm học mới, 3 cô giáo phụ trách đã ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức trước ngày khai giảng.

Các giáo viên tại Trường Liên cấp đảo Trần tất bật dọn dẹp đồ dùng trong các lớp học.

Năm học này, cô giáo tình nguyện Lê Thị Mai Linh đã đưa theo hai con trai (lớp 3 và lớp 5) đến trường để cùng học với các bạn trên đảo.

"Tôi đưa con ra đảo học để con được gần mẹ, tiện kèm cặp việc học hành, đồng thời giúp con trải nghiệm cuộc sống nơi biển đảo, giúp con rèn luyện tính tự lập, biết chia sẻ khó khăn và yêu hơn mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc", cô Linh - giáo viên giảng dạy lớp ghép 4 và 5 - cho biết.

Cô giáo Lê Thị Mai Linh đưa 2 con của mình ra đảo Trần để tiện kèm cặp và học cùng các bạn ở trường.

Còn cô giáo Phạm Thị Hòa (giáo viên giảng dạy lớp ghép 1-3) rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ và cảm nhận rõ tình đoàn kết, gắn bó của quân dân trên đảo.

Cô Hòa cho biết, ngay khi đặt chân lên đảo, cô đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ bà con, chính quyền và lực lượng vũ trang, từ việc vận chuyển đồ dùng, sắp xếp chỗ ở đến dọn dẹp trường lớp, khiến cô yên tâm giảng dạy.

Cô giáo Phạm Thị Hòa trang trí bảng lớp học trước ngày khai giảng.

Bên cạnh hai cô giáo Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh vừa ra đảo nhận nhiệm vụ, cô Mai Thị Loan (giáo viên mầm non) tiếp tục tình nguyện ở lại đảo Trần thêm một năm học nữa. Cô Loan đã gắn bó với trường từ năm học trước.

“Lớp học chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, sóng gió, việc đi lại khó khăn nhưng nhìn học sinh chăm học, mong mỏi từng ngày được đến lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng", cô Loan bộc bạch.

Trường học trên đảo Trần không lớn, chỉ vỏn vẹn vài phòng học, số lượng học sinh ít nhưng mỗi học trò nơi đây đều mang theo kỳ vọng, niềm tin của gia đình.

Những ngày qua, các cô giáo đã tất bật sắp xếp bàn ghế, treo băng rôn, lau dọn từng góc lớp, bàn ghế, đồ chơi cho trẻ và trang trí bảng, rộn ràng đón năm học mới.

Các giáo viên và lực lượng vũ trang trên đảo Trần cùng nhau chỉnh trang khuôn viên của trường.

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân, phụ trách công tác chuẩn bị khai giảng điểm trường đảo Trần, thông tin, dù ở xa xôi nhưng công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới đã được triển khai chu đáo. Từ trang trí trường lớp, bố trí nhân sự đến bảo đảm an toàn cho học sinh đều được rà soát kỹ lưỡng.

