Phát biểu tại buổi lễ, Ban Tổ chức khẳng định SSEAYP là một trong những chương trình giao lưu thanh niên tiêu biểu và lâu đời nhất trong khu vực, được Chính phủ Nhật Bản và các quốc gia ASEAN duy trì liên tục hơn nửa thế kỷ. SSEAYP lần thứ 49 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời phát huy tiếng nói có trách nhiệm trước các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Takaichi Sanae (ngồi chính giữa) và lãnh đạo các đoàn đại biểu tham gia chương trình.

Ngay sau lễ khai mạc, Chính phủ Nhật Bản long trọng tổ chức buổi chào hỏi xã giao giữa Thủ tướng Takaichi Sanae với Trưởng đoàn Đại biểu Quốc gia (NL) và lãnh đạo thanh niên (YL, AYL) của các đoàn tham gia chương trình. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân tình. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ Nhật Bản đối với SSEAYP cũng như niềm tin dành cho vai trò của thế hệ trẻ trong hợp tác ASEAN - Nhật Bản.

Tại buổi chào hỏi, Thủ tướng Takaichi Sanae gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới các Trưởng đoàn và đại biểu thanh niên, đồng thời nhấn mạnh SSEAYP là trụ cột quan trọng của giao lưu nhân dân. Chương trình góp phần bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ có tư duy toàn cầu, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng đa dạng văn hóa. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sẽ phát huy tinh thần đối thoại cởi mở, hợp tác tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Thủ tướng Takaichi Sanae vui mừng khi gặp lại bà Nguyễn Hải Vân Hiền, Trưởng đoàn Việt Nam.

Đoàn Việt Nam do bà Nguyễn Hải Vân Hiền, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc gia, dẫn đầu đã chào hỏi xã giao Thủ tướng Nhật Bản và chụp ảnh lưu niệm. Bà Nguyễn Hải Vân Hiền từng là đại biểu SSEAYP năm 2006; ông John, Trưởng đoàn Philippines, cũng là cựu đại biểu cùng khóa.

Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại các gương mặt quen thuộc, qua đó thể hiện tính liên tục và chiều sâu của mạng lưới SSEAYP qua nhiều thế hệ.

Hiện là Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị, bà Nguyễn Hải Vân Hiền trở lại SSEAYP lần thứ 49 trong vai trò Trưởng đoàn Việt Nam. Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ góp phần dẫn dắt đoàn Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào thành công chung của chương trình.

Bà Nguyễn Hải Vân Hiền và các đại biểu Việt Nam.

Lễ khai mạc SSEAYP lần thứ 49 và cuộc chào hỏi xã giao với Thủ tướng Nhật Bản đã tạo dấu ấn mở đầu trang trọng, ý nghĩa, đồng thời khẳng định sự coi trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với giao lưu thanh niên và vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tương lai chung của khu vực ASEAN - Nhật Bản.