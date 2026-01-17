Trịnh Vũ (Zheng Yu) vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ trong lĩnh vực điện tử sinh học tại Mỹ và hiện gia nhập Khoa Hóa học và Kỹ thuật phân tử của Đại học Bắc Kinh với cương vị trợ lý giáo sư (assistant professor).

Theo thông tin đăng tải trên trang của Đại học Bắc Kinh, Trịnh Vũ đang tập trung nghiên cứu các thiết bị điện tử đeo được và thiết bị cấy ghép trong cơ thể, như băng gạc thông minh phục vụ theo dõi sức khỏe. Hướng nghiên cứu của cô xoay quanh các vật liệu đặc biệt, cho phép thiết bị điện tử “hiểu” và xử lý các tín hiệu sinh học do cơ thể phát ra.

Trịnh Vũ tốt nghiệp Đại học Nam Khai (Thiên Tân) năm 2017, sau đó sang Mỹ học tiến sĩ tại Đại học Stanford. Tại đây, cô làm việc cùng Giáo sư Zhenan Bao, chuyên gia hóa học nổi tiếng với các nghiên cứu về điện tử linh hoạt và “da điện tử”.

Trong 3 năm gần đây, Trịnh Vũ làm việc tại MIT và được lựa chọn tham gia chương trình “Rising Stars” của trường trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học vào năm 2022. Một năm sau, luận án tiến sĩ của cô được trao giải thưởng dành cho các nhà hóa học trẻ do Liên minh Hóa học Thuần túy và Ứng dụng Quốc tế (IUPAC) phối hợp với Tập đoàn hóa chất Solvay tài trợ.

Tiến sĩ Trịnh Vũ hiện công tác tại Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Đại học Bắc Kinh

Các công trình nghiên cứu của Trịnh Vũ đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học hàng đầu thế giới như Nature Energy, Science và Journal of the American Chemical Society. Cô cũng nhận giải thưởng xuất sắc trong nghiên cứu polyme dành cho nghiên cứu sinh của Hội Hóa học Mỹ, cùng học bổng hỗ trợ nghiên cứu từ Viện Kỹ sư Hóa học Mỹ.

Thời gian gần đây, các cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc ngày càng trở thành điểm đến thu hút những nhà khoa học trẻ trưởng thành từ các đại học danh tiếng ở phương Tây.

Tháng 10 năm ngoái, Tạ Trấn Phi, nhà nghiên cứu vắc xin HIV tại Đại học Harvard, đã gia nhập Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Virus học và An toàn sinh học của Đại học Vũ Hán.

Trước đó, vào tháng 3, nhà vật lý hạt nhân Lưu Trường, từng công tác tại Phòng thí nghiệm Vật lý Plasma Princeton (Mỹ), cũng rời Mỹ để về Đại học Bắc Kinh nghiên cứu lĩnh vực nhiệt hạch.