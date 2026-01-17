Hai nhà khoa học được vinh danh gồm PGS.TS Chử Mạnh Hưng, Trường Vật liệu - giành giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc và TS. Vũ Thị Tần, Trường Hóa và Khoa học sự sống - giành giải Khuyến khích.

Các nghiên cứu hiện nay của PGS.TS Hưng bao gồm Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 2D; Nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp tiên tiến sử dụng nguồn synchrotron.

Trong khi đó, TS Vũ Thị Tần tập trung nghiên cứu các nhóm vật liệu carbon tiên tiến và hóa mỹ phẩm xanh. Bà cũng nghiên cứu chế tạo các hợp chất oxit kim loại kích thước nano ứng dụng trong năng lượng và xử lý môi trường; tinh chế graphit và ứng dụng trong công nghệ chế tạo điện cực; phát triển các loại màng phủ hệ vô cơ chậm cháy, cách nhiệt.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi được triển khai từ năm 2020 nhằm ghi nhận các thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ. Giải thưởng đồng thời khuyến khích việc triển khai thực tiễn, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

PGS.TS Chử Mạnh Hưng (trái) và TS. Vũ Thị Tần (phải) là hai nhà khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa giành giải thưởng Sáng tạo châu Á năm 2025. Ảnh: HUST

Năm 2025, chương trình tiếp tục thu hút sự tham gia của khoảng 26 trường đủ điều kiện được lựa chọn từ các nước ASEAN, trong đó mỗi đơn vị có giới hạn số lượng ứng viên đăng ký dự thi.

Các đề cử được đánh giá dựa trên tính đổi mới sáng tạo, mức độ ứng dụng thực tiễn và sự gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững. Giải thưởng được chia thành các hạng mục gồm: Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất, Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Giải Khuyến khích, mỗi giải kèm theo phần tiền thưởng theo quy định.

Năm ngoái, có 14 nhà khoa học ASEAN được trao Giải thưởng Sáng tạo châu Á, gồm 6 nhà khoa học Việt Nam.