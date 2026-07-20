Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.

Tại hội nghị, Trung ương sẽ xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phiên khai mạc hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn; hội nghị Trung ương lần thứ hai đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ.

Hội nghị Trung ương lần thứ ba phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn: Tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi ý một số trọng tâm thảo luận.

Kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu, thể hiện rõ quan điểm, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động.

Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết.

Sau hội nghị này, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả; kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao.