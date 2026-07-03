Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới ký ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Xây dựng mô hình tổ chức đảng đặc thù trong lực lượng vũ trang

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới nhằm xây dựng "Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh" là một yêu cầu cấp thiết, quan trọng.

Bộ Chính trị nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện ở cơ sở; tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng đang đặt ra yêu cầu đổi mới sâu sắc, toàn diện về mô hình phát triển, mô hình quản trị quốc gia, tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Ảnh: Thế Bằng

Trong đó có hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng đồng bộ, tương ứng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở phù hợp với đặc thù địa bàn, lĩnh vực và yêu cầu phát triển mới.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự là các "tế bào", hạt nhân chính trị của Đảng; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu chung cư, doanh nghiệp và một số địa bàn, lĩnh vực đặc thù phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.

Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 21 phù hợp với mô hình mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc những nội dung đã được thể chế hoá, quy định trong các văn bản hiện hành.

Trong đó bao gồm việc đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở cấp tỉnh và cấp huyện (trước đây); việc thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có đông đảng viên.

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cơ chế phân cấp, giao quyền cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, nhất là những nơi có quy mô tổ chức đảng, đảng viên lớn, có tính đặc thù, được chủ động quyết định hoặc thí điểm mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực, loại hình hoạt động.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương được giao phối hợp với cấp ủy trực thuộc Trung ương xây dựng mô hình tổ chức đảng đặc thù trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) phù hợp với đơn vị công tác.

Nhiệm vụ tiếp theo được Bộ Chính trị quán triệt là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả.

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng hiện đại, dân chủ, sát cơ sở; đẩy mạnh quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá trên nền tảng số, dữ liệu số đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, Bộ Chính trị nêu rõ từng bước hình thành mô hình "đảng viên số", "chi bộ số", "đảng bộ số".

Bộ Chính trị gợi mở nghiên cứu thí điểm xây dựng "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong các cơ quan Trung ương gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng lực dự báo, tư duy chiến lược.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị định hướng mở rộng, đa dạng hình thức sinh hoạt đảng; kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; nghiên cứu việc các đơn vị đặc thù và đảng viên thường xuyên di biến động được lựa chọn tổ chức đảng và hình thức sinh hoạt phù hợp, thuận lợi với điều kiện công tác và cư trú.

Nghiên cứu quy định về sử dụng mạng xã hội với cán bộ, đảng viên

Nhóm nhiệm vụ thứ 3 mà kết luận của Bộ Chính trị nêu là đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước và ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Trong nhóm nhiệm vụ này, Bộ Chính trị chỉ đạo đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước theo hướng linh hoạt, hiện đại, phù hợp đặc thù từng loại hình doanh nghiệp; thành lập chi bộ tại những địa bàn có doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập nhưng số lượng đảng viên còn ít, phân tán, chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Cùng với đó là quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động trong việc trực tiếp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức đảng.

Đồng thời, tập trung khắc phục tình trạng chưa có tổ chức đảng ở các khu vực, lĩnh vực mới và địa bàn khó khăn; ưu tiên thôn, tổ dân phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới, hải đảo.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo là tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát. Bộ Chính trị nhấn mạnh việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị lưu ý nghiên cứu xây dựng quy định, chuẩn mực về sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện nguy cơ về an ninh chính trị nội bộ và thông tin giả, xấu độc.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng lực lượng đảng viên nòng cốt trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.