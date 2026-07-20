Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 206 của Bộ Chính trị về tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu xây dựng quy định, chuẩn mực về sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên; xây dựng lực lượng đảng viên nòng cốt trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực.
Bộ Chính trị: Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị số 07 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".