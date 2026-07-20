Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN