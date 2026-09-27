Tối 26/9 tại Đền Kiếp Bạc, TP. Hải Phòng đã diễn ra Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chương trình nghệ thuật mở màn “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”.

Khai hội mùa thu, nhiều nghi thức trang trọng được nâng tầm di sản.

Tham dự chương trình có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bộ Công an; Quân khu 3; Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chính phủ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Về phía TP Hải Phòng có Bí thư Thành uỷ Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Đỗ Thành Trung và lãnh đạo các sở, ban ngành. Cùng với đó là sự hiện diện của đại diện lãnh đạo đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng - Trưởng BTC Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 khẳng định việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới cùng tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức khởi trống khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026.

Hải Phòng xác định việc bảo vệ di sản phải gắn liền với bảo vệ môi trường cảnh quan, không gian văn hóa và di sản phi vật thể, trong đó nhân dân đóng vai trò là chủ thể vừa trực tiếp gìn giữ vừa được thụ hưởng những giá trị di sản mang lại.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới, ông Nguyễn Minh Hùng cho biết đây là sự cam kết về một "di sản chung - tầm nhìn chung - trách nhiệm chung" giữa các địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm và quyết tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa quý báu của cha ông cho các thế hệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng, Trưởng BTC Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 đọc diễn văn khai hội.

Công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản

Cũng trong lễ khai hội, Hải Phòng đã công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo nên một ngôn ngữ nhận diện chung cho di sản thế giới liên vùng.

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tưởng nhớ, tri ân vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ non sông Đại Việt; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Sau nghi thức tuyên đọc văn tế, các đại biểu thực hiện nghi thức rước văn tế và dâng hương, ban ấn... tại đền Kiếp Bạc.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26/9-4/10 với nhiều nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, giới thiệu làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực.

Công nghệ số tiếp tục được ứng dụng trong phục vụ lễ hội thông qua mã QR trên nền tảng ứng dụng Smart Hải Phòng, hỗ trợ người dân, du khách tra cứu thông tin về chương trình, điểm tham quan và các dịch vụ trong mùa hội.