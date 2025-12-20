Lễ đón bằng công nhận của UNESCO diễn ra tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử. Sự kiện này được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết để tiếp tục bảo vệ, phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới đối với quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, TP Hải Phòng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa, tiếp tục hướng dẫn 3 địa phương tập trung triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo trực tiếp tại Chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vào tháng 8/2025 tại khu di sản.

Đại diện UNESCO trao bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Phạm Công

Đồng thời, các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng cần xác định rõ trách nhiệm để thực hiện cơ chế phối hợp liên tỉnh thực chất, thường xuyên và hiệu quả; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới tại Kỳ họp lần thứ 47, nhất là phát huy hơn nữa vai trò trung tâm của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành và lan toả các giá trị tinh thần Phật giáo Trúc Lâm.

Bằng công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Phạm Công

Đến nay, Việt Nam đã có 6 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên, 1 di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Bên cạnh đó, 17 Di sản văn hóa phi vật thể, 11 Di sản tư liệu cũng được ghi danh. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa.