Galaxy of Innovation là điểm đến kết nối những bộ óc sáng tạo, nhằm trao đổi về tình hình, xu hướng phát triển của AI - Blockchain với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kết nối các đơn vị công nghệ, startup, doanh nghiệp và học viện tại Việt Nam.

Lấy chủ đề “Khai phá sức mạnh AI & Blockchain”, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham dự, 30 diễn giả danh tiếng đa lĩnh vực trong và ngoài Tập đoàn Sovico, 500 lãnh đạo doanh nghiệp, 100 thí sinh tham gia Hackathon, hơn 15 đối tác và cộng đồng công nghệ, cùng loạt sản phẩm, giải pháp số định hình tương lai. Qua đó, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thực tế về một kỷ nguyên mới: Nơi AI & Blockchain đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo những bước phát triển đột phá, đặc biệt trong các lĩnh vực như Hàng không; Tài chính - Ngân hàng; Bất động sản - Nghỉ dưỡng; Giáo dục; Y tế;…

HDBank Hackathon - Đấu trường công nghệ 36h

Là hoạt động điểm nhấn của sự kiện, HDBank Hackathon là sân chơi hấp dẫn dành riêng cho lập trình viên đa lĩnh vực. Trong 36 giờ, hơn 100 thí sinh sẽ đi tìm lời giải cho các bài toán công nghệ thực tiễn từ Hệ sinh thái Sovico Group, sử dụng sức mạnh của AI & Blockchain. Các chủ đề nổi bật bao gồm:

● Tư vấn tài chính dùng AI và các công cụ SMS và Micro services;

● Chấm điểm tín dụng dùng AI và thu thập thông tin nhiều nguồn;

● Blockchain trong tài chính: Tài sản số và thanh toán xuyên biên giới;

● Ứng dụng đa ngành trong hệ sinh thái Sovico: Chương trình khách hàng thân thiết và các ứng dụng đổi mới sáng tạo liên kết các lĩnh vực kinh doanh của Sovico;

● Tư duy về làm sản phẩm và đổi mới sáng tạo;

● An ninh mạng trong thời đại bùng nổ AI & Blockchain: Diễn tập thực chiến tấn công lỗ hổng bảo mật;

● Robotics, tự động hóa và trình diễn công nghệ.

Đặc biệt, các đội thi sẽ được cố vấn bởi hơn 30 mentors gồm các chuyên gia công nghệ từ HDBank, Vietjet Air, Galaxy Holdings,… cùng các đối tác hàng đầu như AWS, VBI Academy, Tether, Blockchain for Good Alliance, HackQuest. Dự kiến, Top 6 đội xuất sắc nhất sẽ trình bày ý tưởng tại Galaxy Connecting Day - diễn đàn quy tụ chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Bên cạnh tổng giải thưởng hơn 300 triệu Đồng, HDBank Hackathon còn đem đến cho thí sinh nhiều cơ hội đặc biệt: Suất tư vấn chuyên sâu cùng chuyên gia công nghệ, tham gia các chương trình ươm tạo tiềm năng, tiếp cận hàng trăm cơ hội nghề nghiệp tại các dự án công nghệ của Sovico Group - Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Không dừng lại ở một thử thách trí tuệ, HDBank Hackathon sẽ trở thành cú hích cho các ý tưởng đột phá - nơi sự sáng tạo, tốc độ và sức mạnh công nghệ cùng hội tụ.

Galaxy Connecting Day - Nơi kết nối các công nghệ đột phá

Quy tụ gần 1.000 lãnh đạo từ các bộ, ngành, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ đa lĩnh vực, Galaxy Connecting Day sẽ là diễn đàn nơi các cá nhân tiên phong, cùng chia sẻ những góc nhìn mới mẻ về các xu hướng trong lĩnh vực AI & Blockchain.

Đặc biệt, với hai phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh chủ đề “Khai phá sức mạnh AI & Blockchain - Từ chiến lược đến hành động”, người tham dự sẽ có cơ hội lắng nghe các câu chuyện thực tiễn, tính ứng dụng của AI & Blockchain từ các lãnh đạo cấp cao từ Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ AI và Blockchain Galaxy, HDBank, Vietjet Air, Galaxy Holdings, Verichains, Nami Foundation, Superteam, Tether, AWS, HydraX, Sumsub,…

Triển lãm Đổi mới Sáng tạo - Mãn nhãn với các công nghệ tương lai

Hướng đến một sự kiện công nghệ đa điểm chạm, Galaxy of Innovation hứa hẹn sẽ đem đến vô số trải nghiệm độc đáo cho người tham gia như: 30 gian hàng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên tiến; biểu diễn robot thông minh; trải nghiệm game thực tế ảo độc đáo; cũng như tận hưởng những phần biểu diễn âm nhạc độc quyền. Tất cả sẽ tạo nên một ngày hội đổi mới sáng tạo sôi động tại Galaxy Innovation Hub - Trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu tại TP.HCM.

Được biết, trong khuôn khổ sự kiện ngày 26/9 tới, Galaxy Innovation Hub sẽ chính thức được công nhận là Tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời ra mắt Cửa hàng tự động - Autonomous Store ngay trong chính khuôn viên tòa nhà.

Với các điểm nhấn đặc sắc trên, Galaxy of Innovation hứa hẹn sẽ là sự kiện mang tính biểu tượng trong lĩnh vực công nghệ, tiên phong kết nối các xu hướng kinh doanh và công nghệ sử dụng sức mạnh của AI & Blockchain - Hai công nghệ đã và đang định hình tương lai.

Thông tin chi tiết về sự kiện tại: https://event.galaxyholdings.co/

Bích Đào