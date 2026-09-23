Ngày 23/9, UBND phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết liên quan vụ 8 viên chức, người lao động Tổ trật tự đô thị thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường bị khởi tố, bắt tạm giam, địa phương đã tổ chức họp và chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan.

Theo đó, trên cơ sở thông báo của cơ quan điều tra, Đảng ủy, UBND phường Hòa Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Phường Hòa Khánh đã làm thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 cán bộ vừa bị khởi tố. Ảnh: Hòa Khánh

Phường chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiến hành thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 người bị khởi tố, bắt tạm giam. Người còn lại không phải là đảng viên. Đồng thời, phường tạm đình chỉ công tác đối với cả 8 trường hợp theo quy định.

Lãnh đạo phường cũng chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan.

Ngoài 8 người bị khởi tố, phường Hòa Khánh yêu cầu xem xét trách nhiệm của các tập thể lãnh đạo và cá nhân được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị, liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra sai phạm. Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Phường Hòa Khánh khẳng định quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không bao che, không né tránh trách nhiệm...

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: CACC

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để cấp điện, nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Trong đó, 8 cán bộ Tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhóm cán bộ này bị cáo buộc đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

5 người khác bị khởi tố vì có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.