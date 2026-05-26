Ngày 26/5, Ban Bí thư đã họp và xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, các ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, vì vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các vi phạm và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.











































