Đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết 214 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, chuyển sang khai thác dữ liệu số xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là một công cụ kỹ thuật, mà là một thiết chế quan trọng để xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới. Nền tảng này phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời tạo động lực kết nối cho hàng triệu người lao động và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ chính thức khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Thực tế hiện nay, hệ thống giao dịch việc làm tại Việt Nam vẫn còn phân tán, được vận hành bởi các trung tâm dịch vụ việc làm công lập và các nền tảng tư nhân. Tuy nhiên, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, dữ liệu thiếu đồng bộ, cơ chế kết nối và chia sẻ thông tin còn hạn chế, khiến hiệu quả vận hành chưa cao.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng khắc phục những điểm nghẽn này khi tích hợp, kết nối các nền tảng hiện có, tạo ra một hệ sinh thái thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Lần đầu tiên, thị trường lao động Việt Nam có một “đầu mối số” chung, giúp đồng bộ dữ liệu và tăng cường minh bạch trong tuyển dụng.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc đưa Sàn vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa lĩnh vực lao động – việc làm. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, sẵn sàng vận hành chính thức.

Theo ông Bình, sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là một nền tảng công nghệ mà còn là hạ tầng số quan trọng, giúp thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường.

Đặt trong tổng thể cải cách hành chính, ông cho rằng đây là minh chứng cho tư duy kiến tạo và quyết tâm chuyển đổi số của ngành Nội vụ, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Nhấn mạnh yếu tố quyết định hiệu quả vận hành, Bộ trưởng kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp và người lao động cùng tham gia, coi các đơn vị là “điểm cầu vệ tinh” để cập nhật, chia sẻ dữ liệu.

Đồng thời, ông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng tiếp cận, tin tưởng và khai thác sàn như một kênh kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả.

“Sự đồng hành của doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để cùng kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập”, Bộ trưởng nhấn mạnh.