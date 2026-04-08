Công đoàn Việt Nam lấy ý kiến công nhân, người lao động về việc đề xuất hoán đổi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết đã chính thức đăng tải phiếu thăm dò ý kiến về các phương án hoán đổi nghỉ lễ tháng 4.

Theo nội dung phiếu khảo sát, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động cũng như cán bộ, công chức cho rằng cần nghiên cứu điều chỉnh lịch nghỉ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có kỳ nghỉ dài hơn, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và sắp xếp kế hoạch cá nhân.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nếu được nghỉ 4-5, ngày người lao động sẽ có thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch. Ảnh: Lê Dương.



Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến từ người lao động, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành và đánh giá tác động thực tiễn. Từ đó, cơ quan này sẽ trao đổi với các đơn vị chức năng để lựa chọn phương án hoán đổi hợp lý.

Khảo sát tập trung vào một số nội dung chính như độ tuổi lao động, hình thức làm việc hiện nay (5 ngày/tuần, 6 ngày/tuần hoặc làm việc theo ca kíp), cũng như mức độ mong muốn hoán đổi lịch nghỉ lễ để kéo dài thời gian nghỉ.

Đáng chú ý, người tham gia khảo sát được đưa ra nhiều phương án lựa chọn. Cụ thể, phương án giữ nguyên lịch nghỉ theo quy định với ngày nghỉ bù 27/4; phương án hoán đổi ngày 27/4 sang 29/4 để tạo kỳ nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày; hoặc hoán đổi sang ngày 2/5 nhằm giúp nhóm lao động làm việc 6 ngày/tuần có thể nghỉ liền 4 ngày. Ngoài ra, người lao động cũng có thể đưa ra ý kiến đề xuất riêng.

Thời gian lấy ý kiến dự kiến kéo dài đến 10h ngày 9/4/2026. Sau thời điểm này, các ý kiến sẽ được tổng hợp, phân tích để phục vụ quá trình tham mưu chính sách.

Việc tổ chức lấy ý kiến lần này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động ngày càng được quan tâm. Nếu được thông qua, phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ không chỉ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng trong nước.

Hiện các phương án vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chưa có quyết định chính thức. Người lao động được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến để đảm bảo phương án cuối cùng phản ánh đúng nhu cầu thực tế.

Trước đó, liên quan đến kiến nghị hoán đổi dịp nghỉ lễ trong tháng 4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, công đoàn sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.