Ngày 7/4, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tiến hành lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án hoán đổi lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 nhằm tạo quãng nghỉ liền mạch hơn.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, thời gian qua, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động cũng như cán bộ, công chức đã kiến nghị nghiên cứu phương án hoán đổi ngày nghỉ giữa các dịp lễ lớn để thuận lợi hơn cho việc nghỉ ngơi, đi lại và sắp xếp công việc.

Theo ông Hiểu, tổ chức Công đoàn sẽ lắng nghe ý kiến rộng rãi từ người lao động, đồng thời rà soát các quy định pháp luật liên quan và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.

Việc lấy ý kiến được triển khai thông qua các kênh mạng xã hội của tổ chức Công đoàn, hướng tới đông đảo đoàn viên và người lao động trên cả nước.

Năm 2026, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật (26/4), nên theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, một số doanh nghiệp đề xuất chuyển ngày nghỉ bù sang ngày 29/4 hoặc 2/5 để nối liền với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tạo thành kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Trong trường hợp giữ nguyên quy định hiện hành, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ một ngày/tuần vẫn phải đi làm vào thứ Bảy, khiến kỳ nghỉ bị ngắt quãng, khó bố trí thời gian nghỉ ngơi, du lịch hoặc về quê.

“Việc nghỉ bù ngay sau ngày lễ trùng cuối tuần trong một số trường hợp còn bất cập. Do đó, cần thiết phải lấy ý kiến người lao động để có thêm cơ sở xem xét, đề xuất phương án phù hợp”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 3/4, Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương hoán đổi hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4, việc nghỉ lễ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được thông báo gồm: Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) nghỉ một ngày, và dịp 30/4 – 1/5 nghỉ hai ngày. Lịch nghỉ này áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động trong khu vực nhà nước.

Trước thời điểm Giỗ Tổ khoảng ba tuần, một số doanh nghiệp khu vực tư nhân đã chủ động xây dựng phương án linh hoạt như hoán đổi ngày làm việc hoặc sử dụng ngày phép năm để nối liền hai kỳ nghỉ, giúp người lao động có thể nghỉ dài từ 8-9 ngày. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện đúng quy định hiện hành, chỉ bố trí nghỉ một ngày dịp Giỗ Tổ và hai ngày lễ 30/4-1/5.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật (26/4), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Với người làm việc theo chế độ nghỉ hai ngày/tuần, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4). Trong khi đó, người làm việc theo chế độ nghỉ một ngày/tuần (Chủ nhật) sẽ có 2 ngày nghỉ lễ, từ 26 đến 27/4.