Ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả thăm dò ý kiến người lao động về phương án nghỉ bù, Bộ Nội vụ đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ lễ.

Cụ thể, ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến người lao động về phương án nghỉ lễ năm 2026. Đến sáng 9/4, có hơn 70.000 người tham gia, trong đó khoảng 62% ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ để kéo dài kỳ nghỉ, 47,04% “rất mong muốn”, 14,82% “mong muốn”. Điều này cho thấy phần lớn người lao động có nhu cầu kéo dài thời gian nghỉ để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Tuy nhiên, ngày 10/4, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo chính thức về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 năm 2026.

Theo đó, lịch nghỉ được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động 2019, không điều chỉnh và không hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ, nên không có phương án nghỉ liền 9 ngày.

Cụ thể, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 25-27/4 (3 ngày), đi làm lại vào ngày 28-29/4; nghỉ lễ 30/4-1/5 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5 (4 ngày).

Không hoán đổi nghỉ bù để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ảnh: Thế Bằng.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định. Các dịp nghỉ lễ, Tết khác, trong đó có Quốc khánh 2/9, đã được thông báo và thực hiện theo kế hoạch riêng.

Thông tin với PV VietNamNet, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện chưa có thay đổi chính thức nào so với quy định về ngày nghỉ lễ trong Bộ luật Lao động 2019.

Việc lấy ý kiến người lao động là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật trong tương lai theo hướng linh hoạt hơn, chứ chưa phải là quyết định áp dụng ngay.

Theo quy định hiện hành, việc bố trí nghỉ bù phải đảm bảo nguyên tắc ngày nghỉ liền kề. Tuy nhiên, trong trường hợp năm nay, do ngày nghỉ lễ trùng vào Chủ nhật, phương án hoán đổi hoặc nghỉ bù chưa được đề xuất chính thức.

“Hiện tại, lịch nghỉ lễ vẫn thực hiện theo đúng quy định, chưa có việc hoán đổi hay nghỉ bù. Các ý kiến thu thập được chỉ phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất sửa luật trong thời gian tới”, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói rõ.

Như vậy, đến thời điểm này, dịp lễ 30/4-1/5, người lao động sẽ nghỉ theo lịch đã ban hành, không có điều chỉnh bổ sung. Các đề xuất thay đổi, nếu có, sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi chính sách pháp luật liên quan.