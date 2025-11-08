Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết 23/11/2025 với hàng ngàn nhu yếu phẩm giảm giá tới 50%.

Không khí khai trương rộn ràng với hàng ngàn sản phẩm khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn tại Siêu thị FujiMart 120 Định Công, phường Định Công, Hà Nội.

Tọa lạc tại tổ hợp căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại DC Complex, FujiMart Định Công hứa hẹn là điểm đến mua sắm tiện lợi dành cho khách hàng tại khu vực Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Tiếp nối các siêu thị khác trong hệ thống, chi nhánh mới cam kết tiếp tục lan tỏa sứ mệnh đem đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, an toàn và gắn liền với văn hóa phục vụ tận tâm của người Nhật Bản.

FujiMart Định Công khai trương vào sáng ngày 8/11, nhiệt liệt chào đón các đại biểu và hàng ngàn khách hàng mua sắm.

Phát biểu tại lễ khai trương sáng ngày 8/11, đại diện FujiMart Việt Nam cho biết: “Tại FujiMart, tiêu chí “Tươi ngon mỗi ngày - Fresh every day” và xanh, sạch, đảm bảo chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống siêu thị sẽ tiếp tục vận dụng những bí quyết, kinh nghiệm, phương pháp quản lý về độ tươi ngon của Nhật Bản để mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng rằng, FujiMart Định Công với không gian mua sắm thân thiện và thuận tiện, sẽ trở thành một trong những địa chỉ mua sắm được người dân thủ đô yêu thích.”

Không gian siêu thị sắp xếp khoa học, tối ưu trải nghiệm tiện nghi cho khách hàng.

Với diện tích mặt sàn gần 700m², không gian mua sắm tại FujiMart Định Công được bố trí khoa học, quầy kệ được sắp xếp ngăn nắp với khoảng cách theo tiêu chuẩn phù hợp để khách hàng dễ dàng chọn lựa sản phẩm, giúp tối ưu trải nghiệm mua sắm thoải mái và vô cùng tiện nghi.

Trong suốt 7 năm hoạt động tại Việt Nam, hệ thống FujiMart luôn kiên định với tiêu chí “Fresh Everyday - Tươi ngon mỗi ngày”, chú trọng quy trình kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm; sử dụng hệ thống tủ đông, tủ mát cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản giúp bảo quản hàng hóa tươi ngon lâu hơn, chất lượng cao hơn tới tận tay khách hàng.

Tại hệ thống siêu thị FujiMart, hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm từ nội địa đến ngoại nhập đều có nguồn gốc rõ ràng và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc đảm bảo bình ổn giá so với thị trường, siêu thị thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại giúp cho khách hàng có thêm các lựa chọn phong phú để nấu những bữa ăn ngon lành, sạch sẽ và tiết kiệm mỗi ngày.

Siêu thị cung cấp phong phú sản phẩm thiết yếu, đáp ứng mọi nhu cầu ăn ngon, sống khỏe của gia đình Việt.

Các mặt hàng chủ đạo của FujiMart bao gồm rau củ quả, thịt cá tươi sống, món ăn Delica (đồ ăn chế biến sẵn) và Bakery (bánh tươi). Ngoài ra, siêu thị cũng thường xuyên nghiên cứu xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam nhằm cập nhật danh mục sản phẩm mới và cải tiến chiến lược kinh doanh, qua đó giúp khách hàng có thêm cơ hội trải nghiệm nhiều mặt hàng tiêu dùng, hàng nhập khẩu mới thông qua các chương trình lễ hội và ưu đãi đặc biệt hàng tháng.

Đối với nhóm sản phẩm Delica và Bakery, đội ngũ đầu bếp lành nghề của FujiMart chế biến món ăn tươi mới mỗi ngày, mang hương vị đa dạng Á - Âu tới gần hơn với khách hàng Việt Nam. Từng nguyên liệu chế biến tại FujiMart, trong đó có cả những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, đều được chọn lọc kỹ lưỡng, nhằm đáp ứng kỳ vọng của những thực khách khó tính. Không chỉ vậy, FujiMart còn nỗ lực sáng tạo những món ăn và bánh tươi theo mùa, giúp làm phong phú hơn lựa chọn món ăn cho khách hàng.

FujiMart Định Công thực hiện các chương trình ưu đãi lớn từ ngày khai trương đến 23/11/2025.

Nhân dịp khai trương, FujiMart Định Công mang tới chuỗi chương trình ưu đãi hấp dẫn bao gồm Vòng quay may mắn với cơ hội trúng các giải thưởng giá trị từ 8/11 đến 10/11; tTặng phiếu mua hàng điện tử trị giá 50,000 đồng cho khách hàng đăng ký thẻ thành viên lần đầu tiên thông qua Ứng dụng FujiMart Việt Nam và mua sắm tối thiểu 300,000 đồng tại FujiMart Định Công từ 8/11 đến 12/11. Đặc biệt, ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm từ ngày khai trương đến ngày 23/11 hứa hẹn mang tới trải nghiệm mua sắm tiện lợi và tiết kiệm cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại của hệ thống siêu thị FujiMart tại: https://fujimart.vn.

Lệ Thanh