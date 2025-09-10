iPhone 17 mới có màn hình 6,3 inch lớn hơn, lần đầu tiên hỗ trợ công nghệ tần số quét cao ProMotion (từ 10Hz đến 120Hz).

Màn hình này cũng hỗ trợ chế độ luôn bật (always-on mode) để hiển thị màn hình khóa ở trạng thái mờ.

iPhone 17 được trang bị chip A19 hoàn toàn mới, mang lại hiệu suất CPU và GPU nhanh hơn.

Chip A19 có thiết kế sáu nhân CPU. Hiệu suất GPU cũng được nâng cấp; Apple cho biết nó nhanh hơn 20% so với chip A18 trong iPhone 16 năm ngoái.

Màn hình iPhone 17 cũng được cải thiện độ sáng lên đến 3.000 nits. Lớp phủ chống phản chiếu mới giúp màn hình dễ đọc hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh cả trong nhà và ngoài trời. Lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2 mới cũng giúp điện thoại chống rơi và va đập tốt hơn.

Khi xem video, hiệu quả của màn hình ProMotion giúp iPhone 17 có thể xem video liên tục lên đến 8 giờ chỉ với một lần sạc.

Về hệ thống camera, Apple đã cải tiến camera selfie 18MP phía trước với một cảm biến mới có kích thước lớn gấp đôi. Apple cũng cho biết cảm biến này được tối ưu hóa để chụp ảnh selfie ở mọi hướng.

Bạn có thể chụp ảnh selfie ngang mà không cần xoay điện thoại. Khi điện thoại phát hiện có người khác trong khung hình, tỷ lệ khung hình có thể tự động thay đổi nhờ tính năng mà Apple gọi là Center Stage.

Ở mặt sau, vẫn có hai ống kính camera. Tuy nhiên, ống kính góc siêu rộng đã được nâng cấp với cảm biến 48MP có độ phân giải cao hơn.

iPhone 17 có 5 màu mới: đen, trắng, xanh lam, xanh rêu và tím. iPhone 17 có bộ nhớ thấp nhất là 256 GB.