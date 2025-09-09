Sự kiện diễn ra lúc 0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Khán giả có thể bấm vào “Thông báo cho tôi” để Apple gửi lời nhắc nhở trước khi chương trình diễn ra.

Đây là dịp giới công nghệ toàn cầu dõi theo để biết những sản phẩm nào sẽ được Apple công bố, cũng như các thông tin bên lề quan trọng khác, trong đó quan trọng nhất là ra mắt iPhone 17.

Apple ra mắt iPhone 17 vào rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

Để xem trực tiếp sự kiện, ngoài kênh YouTube của Apple, người dùng có thể sử dụng các cách dưới đây:

Website sự kiện của Apple

Bạn cũng có tùy chọn xem trang web dành riêng cho các sự kiện của Apple tại https://www.apple.com/vn/apple-events/

Khi truy cập, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng của sự kiện Awe Dropping với logo “táo cắn dở” ở trạng thái chuyển động màu sắc không ngừng. Ý nghĩa của điều này sẽ được tiết lộ trong chương trình.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: 4RMD

Ngoài ra, trên website, bạn có thể bấm chọn Thêm sự kiện vào lịch.

Bên dưới là nhiều sự kiện từng được Apple tổ chức. Bạn có thể bấm vào để xem lại.

Ứng dụng Apple TV

Mở ứng dụng Apple TV trên iPhone, iPad hoặc máy tính Mac để xem trực tiếp sự kiện. Nó sẽ hiển thị sát giờ tổ chức.

Apple sẽ ra mắt gì tại sự kiện 2025?

Truyền thống cho thấy sự kiện tháng 9 là sân khấu chính để Apple trình làng iPhone mới, Apple Watch, và đôi khi cả AirPods.

Dòng iPhone 17

Tâm điểm chắc chắn là iPhone 17, với tin đồn về bốn phiên bản, bao gồm mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng. Điểm nhấn thiết kế đáng chú ý là cụm camera sau sẽ thay đổi sau nhiều năm giữ nguyên dạng hình vuông.

Ngoài ra, mẫu iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ dày hơn, nhằm cải thiện hệ thống làm mát và pin.

Các mẫu iPhone 17 Pro. Ảnh: Appleinsider

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3

Apple Watch Series 11 được kỳ vọng sẽ có tính năng mới về sức khỏe, như theo dõi huyết áp. Đồng thời, Apple Watch Ultra thế hệ 3 và Apple Watch SE 3 cũng sẽ xuất hiện với nâng cấp hiệu suất và thời lượng pin.

AirPods Pro 3

Apple có thể tung ra AirPods Pro 3, với khả năng chống ồn tốt hơn cùng các tính năng theo dõi sức khỏe. Đây sẽ là bản nâng cấp lớn đầu tiên của dòng Pro kể từ năm 2022.

Một thiết bị mới cho hệ sinh thái: HomePod/HomeHub

Tin đồn về một thiết bị HomeHub tích hợp công nghệ thông minh gia đình nhiều khả năng cũng được công bố. Tuy nhiên, một số nguồn cho rằng sản phẩm này có thể bị trì hoãn do Apple gặp khó khăn trong việc cải tiến Siri.

Lịch phát hành dự kiến

Bên cạnh phần cứng, Apple sẽ công bố ngày phát hành các hệ điều hành mới:

Thứ Hai, 15/9: iOS 26 chính thức cho tải về.

Thứ Sáu, 12/9: mở đặt trước iPhone 17 và Apple Watch mới.

Thứ Sáu, 19/9: iPhone 17 và Apple Watch lên kệ toàn cầu.

Ngoài iOS 26, người dùng cũng có thể trông đợi sự xuất hiện của watchOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe. Các bản cập nhật tvOS và phần mềm HomePod cũng sẽ được công bố lộ trình.