Nhà thờ giáo họ Tùng Sơn (thuộc giáo xứ Phú Thượng, Giáo phận Đà Nẵng) tọa lạc tại phường Hòa Khánh, cách trung tâm TP Đà Nẵng 20 km về phía Tây. Giáo họ là nơi được truyền giáo từ thế kỷ 17.

Ngôi thánh đường được xây dựng từ năm 1904. Đây là một trong số ít nhà thờ cổ còn sót lại ở Đà Nẵng giữ được nguyên vẹn nét cổ kính, hiếm có trong kiến trúc và chất liệu xây dựng.

Trải qua hơn 120 năm tồn tại, nhà thờ Tùng Sơn mang trong mình vẻ đẹp cổ điển với kiến trúc Gothic kết hợp hài hòa với kiến trúc xưa của người Việt.

Theo giới thiệu, để xây dựng lên nhà thờ, những người thợ khi xưa đã dùng vôi bột, vỏ cây bời lời gọt ra lấy nhớt và dây tơ hồng giã nhuyễn, trộn lại để làm chất kết dính giữa những viên đá xếp chồng lên nhau. Chất vữa này cũng được dùng trát bên ngoài, tạo mặt phẳng cho nhà thờ.

Cây bời lời thân như cây ổi, lá gần giống lá bàng, khi chẻ hoặc giã nhỏ mang đi ngâm nước sẽ tạo ra chất nhớt. Tơ hồng là loại thân dây leo, khi non màu xanh, lúc già ngả vàng, không có lá, rất nhiều nhựa, có tính kết dính cao.

Phía trước nhà thờ là tượng Thánh Tâm Chúa. Pho tượng gắn liền với thời gian xây dựng nhà thờ.

Theo thời gian, lớp vữa ngoài bong tróc để lộ ra những lớp đá được xếp đều đặn lên nhau nhưng sự kết dính vẫn rất chắc chắn. Các kiến trúc cổ độc đáo của nhà thờ vẫn được gìn giữ vẹn nguyên.

Nhà thờ được thiết kế với 14 cột gỗ, vì kèo và lợp ngói; 17 cánh cửa sổ rộng lấy ánh sáng tự nhiên. Đến nay, hệ thống cột, kèo vẫn gần như được giữ gìn nguyên vẹn.

Trần phía trên Cung thánh được làm bằng gỗ. Nhiều chi tiết gỗ được sơn son thếp vàng.

Khuôn viên nhà thờ khá rộng rãi, với cây xanh phủ bóng mát. Nhà thờ giữ nét cổ kính theo thời gian.

Ảnh: Nhà thờ cổ Tùng Sơn.

Ảnh: Nhà thờ cổ Tùng Sơn.

Nhà thờ đang là nơi sinh hoạt tôn giáo của hơn 530 bà con giáo dân với các thánh lễ chiều hàng ngày và lễ chủ nhật.