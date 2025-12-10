Những ngày gần đây, nhà thờ Lớn (Hà Nội) lung linh sắc màu, thu hút du khách tới vui chơi, chụp ảnh check-in Noel. Trong khi đó, nhà thờ Cửa Bắc, Hàm Long... cũng đang trong quá trình hoàn thiện phần trang trí và sắp sửa lên đèn.
Không chỉ là một nhà thờ cổ kính của Hà Nội, đây còn là điểm check-in của du khách trong và ngoài nước. Ông Daniel cùng bạn bè đến từ Malaysia vui vẻ chụp hình cùng cây thông lớn tại đây.
"Tôi cảm nhận không khí vui tươi của Hà Nội trước thềm Giáng sinh từ hàng quán đến các địa điểm vui chơi. Thực sự tôi rất ấn tượng", ông nói.